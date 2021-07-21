Проблему вывода капитала в России хотят решить конфискацией имущества

Министерство экономического развития РФ дало положительное заключение на законопроект о применении конфискации имущества в виде наказания по статьям Уголовного кодекса, связанным с валютными операциями. Инициатива нововведения принадлежит Минфину.

Разработчики предлагают ввести такую меру наказания по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»(ст. 193 УК РФ) и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст. 193.1 УК РФ), сообщают “Известия”.

В документе со ссылкой на данные ФТС уточняется, что за последние 6 лет таможенные органы завели 1606 уголовных дел по статьям 193 и 193.1 УК. Еще 4466 сообщений было передано по подследственности.

Кроме того, в пользу своей инициативы Минфин говорит о международных договорах, в которых участвует Российская Федерация. Так, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности обязывает стран-участниц сотрудничать по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди последних - арест или заморозка имущества, которое может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения такого запроса.

Отмечается, что закон будет распространяться на физических и юридических лиц, совершающих валютные операции. Между тем в стране проблема вывода капитала стоит остро и в Госдуме намерены поддержать инициативу Минфина.