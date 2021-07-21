21.07.2021
В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику
21.07.2021
15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку
21.07.2021
Проблему вывода капитала в России хотят решить конфискацией имущества
21.07.2021
В Кыштыме автомобилист насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде
21.07.2021
ММК и МегаФон тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья
21.07.2021
В Советском районе Челябинска ограничили движение
Проблему вывода капитала в России хотят решить конфискацией имущества
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021