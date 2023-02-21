21.02.2023
В Челябинске наказали рублем торговцев снегирями на Птичьем рынке
21.02.2023
Клиника ЮУГМУ выявляет рак печени на ранних стадиях и успешно лечит болезнь
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
21.02.2023
В центре Челябинска в связи с праздничным концертом ограничат движение
21.02.2023
Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%
21.02.2023
Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте
Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
21.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
20.02.2023
Во вторник Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию
20.02.2023
Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023