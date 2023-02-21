Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК

Президент России Владимир Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК, - сказал глава государства в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как «значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство».

Глава государства поручил оперативно приступить к строительству льготного жилья. «Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что в первую очередь такое жилье должно появиться в городах, которые являются значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами.

Владимир Путин также пообещал укреплять гарантии для трудовых коллективов.