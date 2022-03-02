Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными

С сегодняшнего дня в России начинает действовать ограничение на вывоз иностранной валюты за рубеж. Гражданам запрещается вывозить из страны более 10 тыс. долларов наличными. Соответствующий указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» вчера, первого марта, подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещён на сайте Кремля.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», - говорится в документе.

Раньше вывоз из России наличной валюты на сумму больше $10 тыс. нужно было декларировать.

Напомним, что специальные экономические меры предусматривают также запрет для российских резидентов переводить за рубеж валюту по договорам займа, зачислять иностранную валюту на свои счета за пределами России, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. Банкам позволят открывать счета физлицам без личного присутствия при межбанковских переводах.