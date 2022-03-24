Российский экологический оператор предложил альтернативу дефицитному тетрапаку

Упаковка из пластика и стекла станет более экологичной заменой тетрапаку, дефицит которого сейчас наблюдается на российском рынке. Об этом сообщила сегодня, 24 марта, пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

«На данный момент из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак. На самом деле, альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и пэт-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости», - говорится в сообщении.

В организации отметили, что переработка тетрапака является трудоёмким процессом, поскольку он состоит из нескольких слоёв картона, полиэтилена и фольги. К тому же, в стране существует лишь 4 завода мощностью 23,5 тысячи тонн, которые занимаются его переработкой. При этом на полках страны в тетрапак упакованы миллионы тонн продуктов.

Между тем заводов по переработке стеклянных и пластиковых бутылок в России в десятки раз больше. ПЭТ-тару перерабатывают 23 предприятия, ещё 176 предприятий могут быть перепрофилированы под этот конкретный тип пластика. Что касается стекла, то на его переработке специализируются 38 предприятий.

Также в РЭО напомнили, что с 2023 года вступит в силу закон о расширенной ответственности производителей (РОП), по которому заработает принцип «загрязнитель платит». Это означает, что чем менее упаковка экологична, тем выше будет ставка экосбора.