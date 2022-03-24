24.03.2022
Молодёжный приглашает челябинцев отметить Всемирный день театра читкой и скидками
24.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
24.03.2022
Текслер – главам: Все планы по строительству соцобъектов и нацпроектам должны быть реализованы
24.03.2022
Российский экологический оператор предложил альтернативу дефицитному тетрапаку
24.03.2022
В России отменили фестиваль «Кинотавр»
24.03.2022
Росрыболовство не рассматривает госрегулирование цен на рыбную продукцию
Российский экологический оператор предложил альтернативу дефицитному тетрапаку
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022