Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России

Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам, сообщил РИА Новости один из участников группы на условиях анонимности.

На прошлой неделе российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей.

В списках значатся 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

По словам хакеров, список предателей с нашей стороны довольно-таки приличный и они советуют тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.