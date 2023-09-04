С первого сентября действуют новые запреты в поездах

С первого сентября 2023 года вступили в силу новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожной сети. В частности, запрещено высаживать из поезда несовершеннолетних «зайцев», ехать в поезде в грязной, зловонной одежде, играть в вагоне на музыкальных инструментах. При этом пассажирам с верхних полок разрешили спускаться и сидеть на нижних, но в только в строго установленное время.

Согласно новым правилам перевозки, проводникам поезда запрещается высаживать из поезда подростков в возрасте до 16 лет, проезжающих без сопровождения взрослых, если они не оплатили билет или не подтвердили его оплату или право на льготный проезд.

В этом случае контролеры или сотрудники поездной бригады будут обязаны передать несовершеннолетнего безбилетника сотрудникам полиции.

Подобный запрет уже был установлен для автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Согласно новому регламенту, запрещено нахождение на железнодорожной инфраструктуре и в поезде «физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров».

Запрещено играть на музыкальных инструментах или использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).

В вагонах поездов, в том числе в тамбурах, запрещено не только курить сигареты и другие табачные изделия, но и употреблять любую никотиносодержащую продукцию или использовать кальяны.

Теперь пассажир с верхней полки имеет полное право спуститься вниз и поесть за общим столиком купе. Но посидеть на нижней полке он сможет только в определенные часы: с 7 до 10 утра, с 12 до 15 дня, с 19 до 21 вечера. При этом на завтрак и ужин отводится по полчаса, на обед - час.

Запрещено «использование вагонов и объектов инфраструктуры для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также благотворительной деятельности без письменного разрешения перевозчика или владельца инфраструктуры».