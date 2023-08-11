Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты

Семьям погибших и пострадавшим в результате мощного взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде (Московская область) будут предоставлены специальные единовременные выплаты, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Напомним, взрыв произошел девятого августа 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания «Пиро-Росс» на территории Загорского оптико-механического завода. В результате которого пострадали 84 человека, одна женщина погибла, восемь человек числятся пропавшими без вести.

«Есть решение о специальных региональных выплатах – два миллиона рублей – семьям погибших, - сообщил Андрей Воробьев. - Тяжело раненным, которые сейчас в реанимации, – по 500 тысяч рублей».

По словам губернатора, пострадавшим, которые были госпитализированы с переломами, выплатят по 300 тысяч рублей. Тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении.

В администрации Сергиево-Посадского городского округа уточнили, изначально в первые часы после ЧП поступило 12 заявлений от родственников пропавших. «Две семьи впоследствии отозвали обращения - родственники нашлись, их не было на месте трагедии. Один человек числился в списке дважды - он недавно сменил фамилию. Один был найден живым в тот же день. В итоге, остается неизвестной судьба восьми человек», - пояснили в мэрии.

От взрыва пострадали 397 квартир и 20 частных домов (взрывной волной выбило окна, двери), 184 автомобиля, а также пять объектов инфраструктуры (в том числе две школы и колледж), спорткомплекс «Луч», заводская котельная (без горячей воды оставались 12 домов).

Котельная относилась к заводу и не была в собственности муниципалитета. Пока пострадавшие дома подключили к мобильной котельной. До первого сентября из переключат на действующую котельную рядом.

«До начала отопительного сезона рядом с взорванной котельной вместе с «Газпромом» установим блочно-модульные котельные, которые обеспечат теплом и дома, и завод», - добавил губернатор.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.