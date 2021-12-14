Сергей Миронов: Вакцинация несовершеннолетних должна быть добровольной

«Мы видим многочисленные огрехи взрослой прививочной кампании. Детская еще не началась, но уже бросается в глаза, мягко говоря, лукавство чиновников. Испытания вакцины от коронавируса для подростков начались в июле. Заявлялось, что они продлятся год. Но в итоге сама вакцинация, по заявлениям Минздрава, стартует уже в этом месяце, - отмечает Сергей Миронов. - Более того, сообщается, что поданы документы на испытания вакцины для детей от 6 до 11 лет. А сама вакцинация детей 6-11 лет может начаться через два месяца. Обоснованы ли такие экспресс-испытания? А нужно ли вообще настолько, мягко говоря, гнать лошадей? На фоне того, что дети составляют не более 13% от всех заболевших и половина из них болеют бессимптомно. И это происходит на фоне распространения нового штамма «омикрон», эффективность вакцин от которого еще не доказана. Нас смущает поспешность и, как и в случае взрослой вакцинации, полная закрытость в плане информирования населения». Необходимо выдерживать адекватные сроки клинических испытаний и подробно информировать об их результатах и о ходе дальнейшей прививочной кампании, настаивает глава СРЗП.