Штрафы и пени по госконтрактам, обязательства по которым нарушены из-за санкций, спишут

В целях поддержки участников контрактной системы госзакупок правительство РФ делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.

Соответствующее постановление №340 от 10 марта 2022 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются», - пояснили в пресс-службе правительства РФ.

Документом вносятся изменения в ранее принятое постановление Правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключённые в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

В правительстве Челябинской области уточнили, региональные торгово-промышленные палаты будут выдавать бизнесу соответствующие документы о форс-мажоре на бесплатной основе (соответствующий приказ по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по контрактам подписан девятого марта 2022 года). ТПП будет выдавать заключения бесплатно до 30 апреля 2022 года.