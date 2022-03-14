14.03.2022
«Солнечная долина» испытывает новые очистные сооружения
14.03.2022
Кто может обратиться за «кредитными каникулами»
14.03.2022
Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»
14.03.2022
Спасатели уже неделю ищут туриста из Перми, пропавшего на Таганае
14.03.2022
Челябинские власти продолжают борьбу с нелегальными торговыми объектами
14.03.2022
Педагоги Челябинского колледжа культуры оценили работу своих выпускников на сцене «Омнибуса»
Штрафы и пени по госконтрактам, обязательства по которым нарушены из-за санкций, спишут
03.03.2022
Текслер – бизнесу и науке региона: Мы с вами должны нивелировать влияние санкций
22.02.2022
Челябинская область сохраняет антилидерство по стоимости ПЦР-тестов
07.02.2022
Мишустин распорядился выделить Челябинской области сто миллионов рублей на строительство «умных» спортплощадок
25.01.2022
Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022