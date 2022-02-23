Ситуация вокруг Донбасса. Главное за сутки

Ситуация вокруг признания Россией самопровозглашённых республик Донбасса развивается стремительно. Здесь мы собрали основные события, которые произошли за посление 24 часа и которые имеют значение для понимания происходящего.

22 февраля Госдума РФ и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Донбассом. Депутаты и сенаторы приняли решение единогласно. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, «это долгожданное и выстраданное решение» не только для жителей Донецка и Луганска. «Оно отвечает и настроениям российского общества», подчеркнула сенатор.

В российских регионах прошли акции в поддержку признания независимости ЛНР и ДНР. Участие в них приняли жители Санкт-Петербурга, Благовещенска, Горно-Алтайска, Йошкар-Олы, Покачи, Челябинска и других городов. В Москве в поддержку Донбасса состоялся автопробег. Акции проходят под лозунгами #СвоихНеБросаем и #МыВместе. 23 февраля на Горсткином мосту в Петербурге неизвестные вывесили баннер с текстом «Нет войне».

Президент России Владимир Путин поставил точку в вопросе границ самопровозглашённых республик. По его словам, Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции. Глава государства отметил, что в конституциях обеих республик закреплены именно эти границы. Напомним, что на данный момент власти ДНР и ЛНР контролируют примерно треть территории указанных регионов.

Совет Федерации разрешил ввести российские вооруженные силы на территорию самопровозглашенных республик Донбасса. Перед началом голосования спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что это решение призвано установить мир в Донбассе и остановить кровопролитную гражданскую войну. Матвиенко подчеркнула, что парламент рассматривает возможный ввод войск как применение миротворческих сил.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не признал происходящее на Донбассе геноцидом русскоязычного населения. Его заявление опубликовано на сайте организации. По словам Гуттериша, «геноцид — это преступление, которое чётко определено и применение которого должно осуществляться в соответствии с международным правом», а «принципы Устава ООН – это не порционное меню», которые можно применять по своему усмотрению. Также генсек ООН заявил, что «когда войска одной страны входят на территорию другой страны без её согласия», они не являются миротворцами. Антонио Гуттериш призвал вернуться на путь переговоров и воздержаться от действий, которые «довели бы эту опасную ситуацию до грани».

МИД России ответил на обвинения генерального секретаря ООН в нарушении суверенитета Украины. Заявление опубликовано на сайте министерства. В ведомстве считают, что требование соблюдать территориальную целостность относится не ко всем государствам. В МИД РФ напомнили, что в соответствии с Декларацией о принципах международного права 1970 г. незыблемость границ должна соблюдаться по отношению к «государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов», правительства которых представляют весь народ страны «без различия расы, вероисповедания или цвета кожи». «Правительство Украины таковым не являлось и не является», подчёркивается в сообщении.

Решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР поддержали частично признанные Южная Осетия и Абхазия, Сирия, непризнанный Нагорный Карабах и движение хуситов в Йемене. Белоруссия заявила, что относится к позиции России «с уважением и пониманием». В Минске не сообщили, готовы ли они последовать примеру Москвы.

Евросоюз одобрил санкции против депутатов Госдумы России. Об этом сообщил в своём Twitter-аккаунте дипломатический представитель ЕС Жозеп Боррель. Ограничения введут в отношении 351 парламентария, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. В санкционный список также попадут 27 физических и юридических лиц, финансирующих операции России на Донбассе. Названия компаний пока не известны.

Минфин США ввёл санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, более 40 их дочерних организаций (включая футбольный клуб ЦСКА), а также детей чиновников России. Их активы на территории США будут заморожены, также они не смогут вести в Соединённых Штатах бизнес и будут отрезаны от американской финансовой системы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения в отношении «ближайших к Путину элит и семей» затронули:

- председателя правления Банка ВТБ Дениса Бортникова (сын директора ФСБ Александра Бортникова);

- председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова (сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова);

- гендиректора VK Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко).

Как утверждает Минфин США, элиты продолжают использовать свою близость к российскому президенту, чтобы «грабить российское государство, обогащаться и поднимать членов своей семьи на одни из самых высоких постов власти в стране за счёт российского народа».

Кроме того, санкции вводятся в отношении суверенного долга России, а именно в отношении вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином России.

МИД РФ пообещал дать сильный (но не обязательно симметричный) ответ на санкции западных стран. В ведомстве напомнили, что Россия при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. Шантаж, запугивание и угрозы не работают в отношении мировых держав, которой и является Россия, отметили в МИД. ««Окрикам» из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность», - говорится в сообщении министерства. В заключении МИД РФ предупредил, что ответ на санкции будет выверенным и чувствительным для американской стороны.

Российские диппредставительства на Украине начали эвакуацию персонала. В МИД РФ объяснили вывоз своих сотрудников необходимостью защитить их жизни. Ведомство сообщило, что российские дипломаты с 2014 года неоднократно «становились объектами агрессивных действий».

Украинцам рекомендовали немедленно покинуть Россию и воздержаться от поездок в нашу страну. С таким обращением выступил МИД Украины. Данную меру ведомство объяснило «усилением российской агрессии». Министерство предупреждает, что «пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении режима ЧП на территории страны, за исключением Луганской и Донецкой народных республик. Это позволит властям усилить охрану общественного порядка и ввести ограничения на передвижение транспорта.