Студенты негосударственных вузов, аспиранты и вечерники получат отсрочку от частичной мобилизации

Студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и студенты, обучающиеся на вечерних отделениях, и слушатели духовных образовательных организаций также получат отсрочку от частичной мобилизации.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно всё-таки не внесли», - рассказал Владимир Путин и пояснил, что по этой причине представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел позицию военного ведомства. Теперь приходится вносить коррективы в этот документ.

Пятого октября глава государства подписал Указ, где вносятся эти изменения.

Владимир Путин зачитал некоторые положения этого Указа: «…Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения» и уточнил, что эта отсрочка касается студентов на вечерней форме обучения.

Получат отсрочку и обучающиеся «в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки». «Имеется в виду, когда я говорил об учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, – это как раз и есть частные учебные заведения. Но у нас без госаккредитации практически и нет [вузов]», - уточнил глава государства.

Кроме того, не будут подлежать призывы по частичной мобилизации аспиранты. «…В образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», - говорится в документе.

Не призовут и тех, кто обучается в «организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров» ( имеются в виду соответствующие центры в Москве, Казани, на других территориях» и «в духовных образовательных организациях», пояснил президент

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с пятого октября 2022 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с момента выхода первого Указа на этот счёт.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 сентября 2022 года подписал Указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях. Также ее предоставляют тем, кто получает первое среднее специальное образование.