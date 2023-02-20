СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что российские военные уничтожили большую часть техники, предоставленной Украине странами НАТО. Об этом сообщает Международное информационное агентство „Россия сегодня“ со ссылкой на пресс-бюро СВР.

По данным ведомства, в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали украинским войскам 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем.

Наряду с этим Киев получил 9,8 тыс. ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов.

«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — заключили в СВР.