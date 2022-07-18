Турбина для «Северного потока» отправлена в Германию

Вчера, 17 июля, турбина Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» была отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию, сообщает “Ъ”.

После этого еще пять-семь дней машина будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. «Газпром» между тем до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку по «Северному потоку», как только получит отремонтированную турбину. Компания ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины.