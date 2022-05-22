Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев

Вчера, 21 мая, появилась информация о том, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы.

Киевский режим не позволяет турецким морякам покинуть порт и использует их в качестве прикрытия, чтобы создать препятствие для наступления на Одессу российских войск.

Наше издание взяло коментарий у турецкого журналиста и политолога Окая Депре, который отметил, что это может означать, что в Украине нет военных возможностей препятствовать российским войскам, кроме как брать заложников.

"Похоже, как они делали и в других городах, местные жители, иностранные граждане, использовались, как щит (это и Мариуполь, и другие города), так как Украина не может воевать с российской армией напрямую, в открытую. Понимая, что Турция близка России, Украина тем самым использует любые варианты выхода из ситуации", - считает Окай Депре.