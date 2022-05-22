21.05.2022
Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании
21.05.2022
Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
21.05.2022
В Златоусте наступило «белое лето»
21.05.2022
Копейчане радуются рождению утят на автовокзале
21.05.2022
В Челябинской области 121 новый случай ковида
21.05.2022
В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого
Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев
21.05.2022
В ЛНР задержали украинскую шпионку
21.05.2022
В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь
20.05.2022
Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей
20.05.2022
Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022