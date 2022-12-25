25.12.2022
В Кемерове в связи с массовой гибелью людей на пожаре работает опергруппа МЧС России
24.12.2022
Партию черепашек без ветеринарных документов задержали в Челябинской области
24.12.2022
Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
24.12.2022
В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
24.12.2022
В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске
24.12.2022
Пожар в доме престарелых унес 20 жизней в Кемерове
В Кемерове в связи с массовой гибелью людей на пожаре работает опергруппа МЧС России
07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
30.09.2022
Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа
02.08.2022
Москвичка заблудилась в кыштымских болотах
25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022