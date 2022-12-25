В Кемерове в связи с массовой гибелью людей на пожаре работает опергруппа МЧС России

В Кемерово развернула работу оперативная группа МЧС России на месте пожара в частном жилом доме, где в ночь на субботу погибли 22 человека . Ее представители обсудили причины чрезвычайного происшествия с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, отметив, что пожарные сделали все возможное. Возможно, одной из причин массовой гибели людей было позднее сообщение о пожаре. По причине возгорания, как сообщает пресс-служба МЧС, имеется несколько версий: нарушение правил эксплуатации электрооборудования или правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (специалисты считают ее маловероятной). Окончательные выводы будут сделаны после завершения работы надзорных органов и Следственного комитета. Не дожидаясь окончательного заключения, члены опергруппы отметили необходимость комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию учреждений, подобных сгоревшему приюту.

На данный момент спасатели завершили работу по разбору завалов, на месте пожара проводятся следственные мероприятия.