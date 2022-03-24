В освобожденном Старобельске торжественно открыли Госбанк ЛНР

В городе Старобельске Луганской Народной Республики накануне, 23 марта, в торжественной обстановке был отрыт Госбанк ЛНР - полностью функционирующее подразделение со своими платежными терминалами и банкоматом.

Поделиться

Местные жители, а они уже выстраиваются в очереди, теперь могут получить банковские карты для получения пенсий, пособий и и оплаты коммунальных услуг.

Но в основном людей волнует то, что их денежные средства остались на счетах украинских банков, и вопрос, каким образом теперь можно получить свои пенсии и пособия.

Отмечу, расчетно-кассовый центр Луганской Народной Республики был создан 27 декабря 2014 года. В его функции входило формирование доходной составляющей бюджета, открытие счетов для бюджетных предприятий, учреждений, организаций.

24 марта 2015 года расчетно-кассовый центр ЛНР был переименован в Государственный банк Луганской Народной Республики. К обязанностям учреждения добавились организация получения социальных и пенсионных выплат через структурные подразделения (отделения) банка.

В своей деятельности Госбанк ЛНР подконтролен и подотчетен Совету министров ЛНР. Деятельность Госбанка направляется и координируется министерством финансов Луганской Народной Республики, которая делает все, для того что бы население освобожденных городов возвращалось от войны к обычной жизни.