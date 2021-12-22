В России начнут штрафовать за выброшенных на улицу питомцев

В России введут штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Соответствующий законопроект накануне в первом чтении приняла Госдума, передаёт ТАСС (https://tass.ru/obschestvo/13262487). Таким образом, если владелец кошки или собаки оставит питомца на улице, ему будет грозить штраф до 3 тысяч рублей. Размер штрафов для должностных лиц уже существенней - до 15 тысяч, а для организаций - до 30 тысяч рублей.

Авторы инициативы - председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ также предполагает введение административной ответственности за жестокое обращение с животными, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Безжалостность по отношению к четвероногим друзьям человека будет наказываться штрафом до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит 30 тысяч, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

На этом перечень административно наказуемых деяний не заканчивается. Законодатель предлагает также взыскивать штрафы с владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными, а также наказывать за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. В этот список, кстати, включены медведи, которых нередко используют предприимчивые бизнесмены для привлечения посетителей и туристов.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается передать региональным органам ветеринарного контроля, а также Росприроднадзору и Россельхознадзору.