В России начнут строить трассы из отходов

В России планируют массово использовать вторсырьё для строительства федеральных дорог. Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор, пишут «Известия». Согласно документу, к 2030 году применение отходов в дорожном строительстве должно достичь 30 %.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в стройке планируют использовать резиновую крошку из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов и вторичные полимеры. В правительстве при этом подчеркнули, что использование вторсырья не должно ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог.

В Росавтодоре ожидают, что технологии с использованием вторресурсов помогут повысить экономическую эффективность дорожной деятельности, а также дадут эффект в плане улучшения экологии.