В России подтверждено более 569 тысяч случаев коронавируса, в УрФО – 28,6 тысячи

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 7 тысяч 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 32,7% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снижается). При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 10 тысяч 443 человека.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 569 тысяч 63 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,4%), в том числе в Москве – 211 тысяч 921 случай.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 324 тысячи 406 человек, в Москве – 132 тысячи 434 человека (плюс 2003). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 28 тысяч 652 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 10 тысяч 501 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 5 тысяч 712, в Челябинской области – 5 тысяч 652 случай (плюс 179 за сутки), в Ямало-Ненецком автономном округе – 3834, в Тюменской области – 2480, в Курганской области – 473.

Коронавирус унес жизни 7 тысяч 841 человек (за сутки – 181). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3531, в Санкт-Петербурге – 793, Московской области – 755, в Республике Дагестан – 341, в Нижегородской области – 188, в Ростовской области – 80, в Красноярском крае – 79, в Ставропольском крае – 78, в Тульской области – 75, в Челябинской области – 70, в Республике Северная Осетия – 66, в Республике Ингушетия и в Свердловской области – 64, в Новосибирской области – 63, в Пермском крае - 62. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 240 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 107 (в том числе 70 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 64, в Ханты-Мансийском автономном округе - 32, в Ямало-Ненецком автономном округе – 22, в Тюменской области – 15, Курганской области – 0.

В мире по состоянию на 19 июня 2020 года зарегистрировано 8 миллионов 486 тысяч 76 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,66%). Умерло 456 тысяч 117 человек (прирост за сутки 1,11%).