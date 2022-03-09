В России приостановят производство сигарет Davidoff

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство сигарет в России. Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что решение принято в связи с «недавними событиями на Украине».

В России Imperial Brands выпускает сигареты марки Davidoff, завод размещается в Волгограде. Среди других известных брендов компании — JPS, West и Gauloises, а также Winston и Kool в США. При этом свою деятельность в России табачный производитель решил свернуть полностью, включая и рекламную кампанию.

В Imperial Brands при этом пообещали поддержать российских сотрудников на время простоя производства.

«Это решение принято в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьезных нарушений. Мы будем поддерживать наших российских сотрудников, которым продолжают выплачивать зарплату, пока операции приостановлены», - говорится в сообщении.

Ранее Imperial Brands приостановила свою деятельность в Украине, чтобы обеспечить безопасность и благополучие своих сотрудников.

В сообщении уточняется, что Россия и Украина являются относительно небольшими рынками, на долю которых в 2021 году пришлось около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли компании.