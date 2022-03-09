В России временно прекратят работать 70 ресторанов KFS

Компания «Yum! Brands» приостанавливает в России деятельность 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Об этом говорится на сайте компании.

«Ням! Brands приостанавливает работу принадлежащих компании KFC ресторанов в России и завершает работу над соглашением о приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в России в партнёрстве со своим основным франчайзи. Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и направить всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность», - заявили в компании.

Отметим, что во всей сети KFC в России насчитывается более 1,1 тысячи ресторанов, из них собственно компании «Yum! Brands» принадлежит только 70, остальные работают по франшизе. Поэтому закрытия ресторанов быстрого питания в Челябинске, скорее всего, не произойдёт.

На горячей линии KFC информацию о закрытии челябинских заведений подтвердить не смогли.

«Такая информация к нам не поступала. Мы работаем в штатном режиме. Не переживайте», - сообщили на горячей линии KFC 8 800 – 707 – 54 – 77.

Ранее о приостановке работы сообщила компания «Макдоналдс» и сеть кофеен Starbucks. В Челябинске рестораны быстрого питания «Макдоналдс» сегодня были открыты для посетителей.