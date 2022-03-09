09.03.2022
Тракторозаводский район Челябинска украсят девять чудо-клумб и цветников
09.03.2022
В России временно прекратят работать 70 ресторанов KFS
09.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
09.03.2022
Мария Захарова объяснила взятие под контроль ядерных объектов Украины
09.03.2022
В Магнитогорске открыта новая лаборатория для ПЦР-диагностики
09.03.2022
В России приостановят производство сигарет Davidoff
В России временно прекратят работать 70 ресторанов KFS
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022