Владимир Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности руководителей пяти субъектов РФ.

Соответствующие Указы глава государства подписал 10 мая 222 года. И сегодня президент встретился с врио губернаторов.

Юрий Зайцев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл, сообщается на сайте Кремля. «Вы из Подмосковья сами родом, и образование у Вас хорошее – посмотрел, такое серьёзное, есть и стаж производственный», - отметил на встрече глава государства. В настоящее время Зайцев занимает должность председателя правительства Калмыкии.

Этим же указом принята отставка Александра Евстифеева с поста главы Марий Эл.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области назначен Александр Соколов. Президент 10 мая принял отставку его предшественника Игоря Васильева по собственному желанию.

Он начинал трудовую деятельность воспитателем группы продлённого дня в школе, работал учителем истории в школе. Закончил магистратуру МГИМО. Работал первым заместителем губернатора Костромской области

Врио губернатора Рязанской области назначен глава Росстата Павел Малков, сменив на этом посту Николая Любимова. «Меня Ваша биография привлекает особенно тем, что Вы были заместителем председателя правительства в данном случае Саратовской области. То есть Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика. И в Министерстве экономического развития России работали, наверняка изучали Рязанскую область – самый центр, самое сердце России», - сказал президент на встрече с Малковым.

Роман Бусаргин будет временно руководить Саратовской областью. Занимавший этот пост Валерий Радаев 10 мая объявил о решении досрочно сложить полномочия.

«Вы и родом из Саратовской области, и всю жизнь, я смотрю по документам, всю жизнь практически здесь проработали. И сейчас зампредседателя правительства, то есть занимаетесь непосредственно хозяйственной работой, что является ключевым направлением в деятельности любого региона», - отметил Владимир Путин.

Владимир Мазур назначен врио губернатора Томской области. Ранее с 2012 года регион возглавлял Сергей Жвачкин. «Я посмотрел, Вы так хорошо начинали трудовую деятельность: были рядовым колхозником, причём в Сибири, Сибирь знаете хорошо. После этого получили такое блестящее образование без всякого преувеличения, кандидатскую защитили», - отметил на встрече с врио главы региона Владимир Путин. Мазур работал также заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска. У него пятеро детей, в том числе девочки-тройняшки.