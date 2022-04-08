Япония откажется от российского угля и водки

Правительство Японии намерено отказаться от импорта российского угля и заморозить активы Сбербанка. Об этом сегодня, восьмого апреля, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передаёт агентство Bloomberg. В свою очередь японское агентство Kyodo отмечает, что блокирование активов также коснётся Альфа-Банка.

По словам Фумио Кисида, Япония быстро обеспечит альтернативные источники и поэтапно сократит импорт, снизив энергетическую зависимость от России. При этом назвать временные рамки для этого шага премьер-министр отказался.

Кроме того, со следующей недели Токио запретит поставки из России ряда машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки, передаёт РИА «Новости».

Помимо экономических санкций Япония вводит очередные персональные санкции, они коснутся 400 российских чиновников и военных.

«Что касается дополнительных мер по заморозке активов, то в список будут добавлены еще около 400 граждан РФ, включая депутатов и людей, имеющих отношение к армии, а также около 20 организаций, связанных с военной сферой», — заявил Кисида на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня, 8 апреля, пятый пакет антироссийских санкций утвердил Совет Европы. Они включают эмбарго на импорт угля и поставки высокотехнологичных товаров, а также запрет на работу для автотранспортных компаний из РФ и Белоруссии, перевозящих грузы по территории ЕС.