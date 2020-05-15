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За последние сутки в России выявлено 10 тысяч 598 новых случаев коронавируса

Федерация
Вчера, 23:55
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 10 тысяч 598 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них у 42,5% нет клинических проявлений заболевания.

В Москве за сутки зарегистрировано 4 тысячи 7748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заболевших 39,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, 6,7% – старше 80 лет, 6,4% - дети, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на утро 15 мая в мире подтверждено 4 миллиона 521 тысяча 486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,17%), летальных исходов - 303 тысячи 326 (прирост за сутки 1,75%).

В Российской Федерации зарегистрировано 262 тысячи 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 135 тысяч 464 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 58 тысяч 226 человек (плюс 4696), в Москве – 24 тысячи 562 человека (за сутки – 1821). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 6 тысяч 919 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 2466 человека (регион вышел на седьмое место в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ямало-Ненецком автономном округе – 1548, в Челябинской области – 1511 случаев, в Тюменской области – 1057, в Ханты-Мансийском автономном округе – 965, в Курганской области –103.

Коронавирус унес жизни 2419 человек (за сутки - 113). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1358, Московской области – 253, в Санкт-Петербурге – 74, в Нижегородской области – 40, в Республике Ингушетия – 35, в Брянской области – 30, в Республике Дагестан – 27, в Ставропольском крае - 26,в Ростовской области – 25, в Краснодарском крае - 24, в Калужской области – 19, в Тульской и Новосибирской областях – 18, в Республике Башкортостан, Республике Коми, в Красноярском крае – 16, во Владимирской области – 15, в Республике Северная Осетия, в Волгоградской и Ивановской областях – 13, в Приморском крае, Пермском крае, в Удмуртской Республике, в Брянской и Воронежской областях – 12, в Калининградской и Ярославской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 38 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 16 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии –шесть), в Ханты-Мансийском автономном округе – восемь, в Тюменской области – шесть, в Свердловской области – пять, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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