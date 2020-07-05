За сутки число новых случаев коронавируса в России почти в два раза превысило число выздоровевших

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 736 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 29,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению почти в два раза меньше человек - 3 тысячи 871 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 681 тысяча 251 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1%), в том числе в Москве – 224 тысячи 860 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 450 тысяч 750 человек, в Москве – 157 тысяч 20 человек (плюс 561). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 43 тысячи 581 случай коронавируса, в том числе в Свердловской области – 14 тысяч 33 человека (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 10 тысяч 301 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 8 тысяч 265 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 6555, в Тюменской области – 3480, в Курганской области – 947.

Коронавирус унес жизни 10 тысяч 161 человек (за сутки – 134). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3953, в Санкт-Петербурге – 1345, Московской области – 947, в Республике Дагестан – 391, в Нижегородской области – 259, в Красноярском крае – 164, в Ростовской области – 139, в Тульской области – 125. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 418 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 162 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 124, в Ханты-Мансийском автономном округе - 69, в Ямало-Ненецком автономном округе – 44, в Тюменской области – 18, Курганской области – 1.

В мире по состоянию на пятое июля 2020 года зарегистрировано 11 миллионов 264,1 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,74%). Умерло 533 тысячи 373 человека (прирост за сутки 0,82%).