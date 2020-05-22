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За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом

Федерация
Сегодня, 17:33
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 894 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах (чуть больше, чем сутки назад). Из них у 42,2% нет клинических проявлений заболевания. Поставлен антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом в сутки.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая в мире подтверждено 5 миллионов 142 тысячи 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 2,13%), летальных исходов - 334 тысячи 469 (прирост за сутки 1,48%).

В Российской Федерации зарегистрировано 326 тысяч 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,8%), в том числе в Москве – 158 тысяч 207 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 10 тысяч 574 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 3443 человек (регион занимает шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2132 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1989, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1510, в Тюменской области – 1331, в Курганской области –169.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 99 тысяч 825 человек (плюс 7144), в Москве – 43 тысячи 582 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 3249 человек (за сутки – 150). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1867, Московской области – 312, в Санкт-Петербурге – 107, в Республике Дагестан – 65, в Нижегородской области – 57, в Республике Ингушетия – 38, в Ставропольском крае – 36, в Ростовской области – 34, в Брянской области – 31, в Краснодарском крае - 26, в Красноярском крае и в Новосибирской области - 25, в Республике Северная Осетия – 22, в Калужской области – 21, в Тульской области – 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 62 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 25 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 11), в Ханты-Мансийском автономном округе – 13, в Свердловской области – 12, в Тюменской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – пять, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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