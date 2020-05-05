За сутки в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России официально подтверждено 10 тысяч 102 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах, из них у 50,6% нет клинических проявлений заболевания. Число выявленных случаев коронавируса за сутки уменьшилось на 479.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 тысяч 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заболевших 46,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 7% - от 66 до 79 лет, 3,3% – старше 80 лет, 9,3% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, отмечают в департаменте здравоохранения Москвы.

За сутки в УрФО зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Свердловской области – 133, в Ямало-Ненецком автономном округе – 107, в Челябинской области - 44, в Ханты-Мансийском автономном округе – 41, в Тюменской области – 28, в Курганской области - 3.

По состоянию на утро пятого мая в мире подтверждено 3 миллиона 642 тысячи 191 случай заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,2%). Из них 3 миллиона 557 тысяч 787 случаев (плюс 2,3%) зарегистрировано в 183 странах мира, в Китае - 84 тысячи 404 случая (прирост 0,005%).

В Российской Федерации зарегистрировано 155 тысяч 370 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 80 тысяч 115 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 19 тысяч 865 человек (плюс 1770), в Москве – 7870 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 4077 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 1277 человек, в Челябинской области – 828 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 820, в Тюменской области – 589, в Ханты-Мансийском автономном округе – 508, в Курганской области – 55.

Коронавирус унес жизни 1451 человек (плюс 95). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –816, Московской области – 127, в Санкт-Петербурге – 37, в Республике Ингушетия – 26, в Краснодарском крае - 21, в Нижегородской области – 16, в Ставропольском крае - 18, в Республике Башкортостан и в Республике Дагестан - 14, в Красноярском крае, в Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской и Калужской областях – 12, в Калининградской и Ростовской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 20 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – восемь, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Тюменской области – по четыре, в Ямало-Ненецком автономном округе – три, в Свердловской области - один.