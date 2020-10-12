Настоящие мужчины из «Братины провели всероссийский сбор в Воронеже

В Воронеже состоялся всероссийский сбор мужского сообщества «Братина», основанного челябинским исследователем Евгением Кочкиным-Штоль в 2012 году.

В этом сборе принял участие и корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ».

Ему слово:

Наша редакция несколько раз подступались к написанию материала про «Братину», но каждый раз что-то не складывалось и, видимо, сейчас наступил тот самый подходящий момент, когда можно уже провести некий «срез» огромной, почти десятилетней работы, проделанной нашим земляком-челябинцем.

А началось всё с прочтения Евгением Кочкиным-Штоль книги Сергея Алексеева «Волчья хватка». Автор книги описывает систему особых мужских тренировок силы и духа, глубинное древнерусское ратное искусство. Вдохновлённый прочитанным, Евгений познакомился и с другими подобными практиками, в основе которых лежит работа с тренажёром «ПравИло», и создал свою - авторскую систему тренировок «Вихрь», которая раскрывает в мужчине индивидуальные природные способности, восстанавливает генетический код.

Методика как живой организм - обогащается, развивается, результаты получают научное обоснование.

«ПравИло» — это конструкция, выполненная по правилам «золотого сечения» Леонардо да Винчи. Представляет из себя контур с четырьмя опорными точками и системой зацепов, позволяющих создавать для обучаемого нагрузку путём одновременной растяжки за руки и за ноги.

В сборах приняли участие 118 мужчин со всей России и ближнего зарубежья, многие приехали с жёнами и детьми.

То явление, с которым я столкнулся в Воронеже, по сути своей что-то новое и необычное для современной России, но своевременное и нужное ей. Я увидел огромное количество взрослых мужчин, которые не просто тренируются, но, тренируясь, воспитывают в себе дисциплину, укрепляют мужской дух, а в беседах затрагивают глубинные темы о семейных ценностях, взаимопомощи, настоящей дружбе и пользе для родного края. Такие дискуссии мне ни разу не приходилось встречать ни в кулуарах власти, ни на предпринимательских тусовках, ни на светских вечеринках.

И язык мужчин этих глубокий, отличный от того, к которому многие из нас привыкли сегодня. Нет, они не иностранцы. Напротив, они говорят на чистом русском языке.

Сложно представить, каким образом организаторам удалось собрать в одном месте одновременно более ста человек с разным уровнем физической подготовки и при этом выстроить обучающий процесс так, чтобы каждый занимался по своей индивидуальной программе, получил тот результат, за которым приехал и вернулся домой счастливым и здоровым. Но в этот раз было именно так и можно лишь восхититься профессионализмом тренерского состава.

К слову, для детей была организована отдельная программа с большим количеством активных игр и даже обучением стрельбе из лука. Дети были так увлечены общением друг с другом, что с неохотой прерывались на приёмы пищи и сон. Детский смех, гомон, их топот по территории учебно-тренировочной базы сопровождали нас на протяжении всего сбора.

Сбор был как сбор: с поднятием флага, с напутствием воеводы «Братины» Евгения Кочкина-Штоль и тренеров, с обязательной программой, с концертом, который подготовили один из участников Сергей Павлович Кобенко с дочкой Радой. Песня, написанная Радой для бабушки, проняла могучих мужиков до слёз. Было также красивое по накалу и энергетике показательное выступление по мастерскому владению шашками, нагайками и кинжалами.

В обязательной программе - для начала теоретическая часть и специальные подготовительные упражнения, только потом - практика. В завершении тренировочного дня собиралась обратная связь, где мужчины делились своими откровениями на уровне чувств.

Несмотря на холод, для утренней зарядки многие участники ходили купаться на речку, утром же состоялись мастер-классы, на которых тренерский состав и приглашенные спикеры делились опытом, рассказывали, как вплетают тренировки на «ПравИло» в свою жизнь. Ценными были занятия по переговорным процессам и развитию природного голоса.

Во время сборов удалось пообщаться как с теми, кто занимается в сообществе «Братина» несколько лет, так и с новичками, коих было 40 человек.

Все без исключения новички впечатлены открытостью «братинцев», их «искренностью и светлой душой». Приехав на место сбора впервые, к незнакомым людям, они ощутили словно приехали домой. Также все новички отмечают, что тренировки на «ПравИло» - это инструмент повышения жизненной активности в целом, отмечают рост физических возможностей и улучшение здоровья.

Что же говорят «старички»?

Эта категория участников несколько иначе воспринимает тренировочный процесс. Я бы даже сказал, что занятия на тренажёре для них не тренировка в спортивном понимании, а возможности для решения бытовых задач.

Старожилы тренировок на «ПравИло» в своих речах используют различные образы и замечается их интеллектуальное развитие и зрелость в суждениях, несмотря на молодой возраст некоторых участников. Самому молодому из участников сборов, который регулярно занимается на тренажёре, чуть более двадцати лет.

Ниже привожу некоторые тезисы из беседы с Маратом Ереевым, челябинским предпринимателем, коммерческим директором в ООО «Комтранс», компания которого является одним из лидеров на рынке запасных частей для европейских грузовых автомобилей и прицепов в России. Я постарался затронуть разные стороны, но больше всего меня интересовала взаимосвязь тренировочного процесса с семьёй, работой и здоровьем.

Меня впечатлил достаточно откровенный ответ Марата о том, что раньше в его картине мира, одной из задач было достижение определенной зрелости: «…вот будет у меня семья — стану зрелым, вот создам бизнес — стану зрелым, вот масштабирую бизнес — стану зрелым. Семью создал, вырос в бизнесе, а зрелости не чувствовал. А тут в ходе тренировок сразу же с первых занятий почувствовал свою внутреннюю плотность и зрелость, благодаря тотальной вовлечённости в процесс, мобилизации своих сил и ответственности».

Очень прикладным получился ответ Марата и на вопрос о том, чему его научило «ПравИло»: «Прежде всего, «ПравИло» научило меня дисциплине мышления и порядку в собственной голове, и в делах. Порядку в жизни, честности самому с собой: четкому пониманию смысла того, что я хочу от жизни, что я хочу делать и как делать». Слушая его ответ, я понимал, что то, о чём он говорит, это фактически дисциплина и социальная ответственность, те качества, которые прививались мне в течение 20 лет службы в армии и благодаря которым я смог реализоваться после увольнения. А тут не надо 20 лет, просто начни тренироваться и получай быстрый результат — здОрово.

Про отношения в семье: «…изменились отношения в семье, где каждый по сути является главным в своей роли. Например, в бытовом плане мужчина не может быть главным в мытье полов, а женщина не может быть главной в забивании гвоздей. После моих тренировок на «ПравИло» к нам с супругой пришло осознание своих ролей - все стали счастливыми. Ушла напряженность из отношений. Психическая обстановка стала более благоприятной, что сказывается и на детях. Как в природе, все стало естественно. Например, если сбросить отходы в озеро, но потом перестать его загрязнять — оно само естественным образом очищает себя, пусть ему и потребуется для этого много лет. Но так и с человеком, в результате тренировок, неестественное перестаёт загрязнять твоё мышление, ум становится более чистым, нет каких-то дурных мыслей и в семье всё гармонизируется.

Если попробовать разобрать данную ситуацию с точки зрения физики, то, в принципе, любые тренировки меняют мужчину, какие-то больше, какие-то меньше. Но на «ПравИло» вместе с физическими изменениями меняется структура окружающего пространства. В том числе - взаимоотношения в семье. И когда изменения наступают, то момент перехода может вызывать некий дискомфорт у окружения, особенно близких людей. Так было и у нас - семья не сразу одобрила мои занятия. Но порой сделать такой волевой шаг мужчине необходимо, чтобы поднять в семье какие-то темы, которым ранее не уделялось достаточное внимание и проговорить их, чтобы жизнь в семье была продолжена. И продолжена на новом, качественном уровне. И тогда пара осознаёт, что ресурс для взаимоотношений значительно больше, чем может показаться».

Я переживал за вопрос связанный с озарениями, приходящими в ходе тренировок, думая о тонкой грани, нарушив которую можно уйти в изотерические рассуждения, но ответ Марата был более чем ясным: «После тренировок то, что тебе казалось невозможным, становится понятным и доступным, понимаешь как это реализовать — одним словом происходит своего рода расширение сознания».

Тут я решил развить затронутую тему разговора и начал выспрашивать об изменениях в жизни и о том, как Марат применяет навыки из тренировочного процесса в жизни и бизнесе: «… жизнь стала более понятной, без заморочек. В жизни каждого из нас есть какие-то постулаты, например, воспитать достойных сыновей, а тут не просто пришло понимание важности этого постулата, а он стал по-настоящему значимым. И благодаря этому ты начинаешь прикладывать усилия со своей стороны, чтобы воспитать сыновей сильнее и умнее себя, чтобы они получили мой опыт и смогли решать те задачи, которые будут возникать перед ними в жизни. В бизнесе же случился не просто рост компании, а появилась предпринимательская дальнозоркость, позволяющая увидеть его развитие».

Было интересно получить рекомендации, кому вообще будут полезны тренировки на «ПравИло». Я ожидал услышать, что абсолютно всем, но Марат достаточно чётко определил категории людей, куля кого данный инструмент ценен: «В первую очередь, для системообразующих людей за которыми стоят системы, люди. Это директора, менеджеры, от решений которых зависит многое. Это мужчины, которым приходится решать важные задачи социального характера или люди экстремальных профессий».

Моим завершающим вопросом был вопрос о сборах, о том, насколько полезно ездить на многодневные сборы, тратить время и ресурсы на дорогу. Каждому ли участнику уделялось достаточное внимание? И Марат ответил метафорически: «Сборы можно сравнить с ладьёй. На ладье может грести один человек или целый экипаж. И то, сколько человек находятся на борту, отразится на характеристиках движения судна. И если, например, кто-то один устал, то всегда есть товарищ, который подстрахует и пусть ему придётся грести более эффективно, но у уставшего уже не будет шансов утонуть. Но самое значимое здесь то, что на ладье-сборах, любой может попробовать себя в разных ролях: уставшего, того кто страхует уставшего и даже встать на место рулевого. Именно поэтому сборы важны и каждому хватало внимания от тренерского состава».

Принципы «Братины» от автора системы тренировок «Вихрь» Евгения Кочкина-Штоль:

Принцип первый: Безопасность

Есть подготовительные упражнения, которые изучает каждый обучаемый вместе с тренером «Братины». Для каждого уровня подготовки обучаемого - упражнения разные. Развитие идёт постепенно, чтобы обеспечить своевременный вход в нагрузку и не допустить травм.

Принцип второй: Теория

Перед практическим занятием обязательна теория. Теория доводится в формате беседы, чтобы обеспечить погружение в тему практического занятия, выявить готовность участников к практике, а также определить задачи на тренировку и помочь обучаемому привязать тренировочную задачу к конкретной жизненной ситуации, определить смысл тренировки.

Принцип третий: Практика

Тренажерный контур является проекцией жизни, в ходе упражнений он помогает определить точки роста, показывает системные ошибки в мышлении. Например, мужчина хочет стать топ-менеджером, а по своему поведению в тренировочном контуре видит, что выполняет роль подчиненного и начинает работать над изменением своего состояния. Продолжительность занятия не играет роли. Играет роль, насколько качественно упражнение выполнено. Упражнение выстраивается относительно текущих событий в жизни.

Принцип четвертый: Обратная связь

Обратная связь после тренировок помогает сформулировать озарения и выявить противоречия, с которыми обучаемый столкнулся в контуре. Даёт возможность получить рекомендации от тренерского состава и определить индивидуальный план тренировок.

Принцип пятый: Не для себя

Когда выполняешь упражнение используя принцип «не для себя», качество тренировки возрастает в разы. Подобный принцип помогает научиться человеку проявлять себя в коллективе, гармонично взаимодействовать с окружающими людьми, учиться жить в резонансе с другими людьми - синхронизироваться с ними.

Принцип шестой: Внутренняя дисциплина

Обязателен перенос полученного в тренировочном контуре опыта в реальные дела. В ходе тренировки мужчин высвобождается энергия, которую необходимо использовать для своего развития, направляя на действия. Это воспитывает внутреннюю дисциплину.

Принцип седьмой: Принцип резонанса

Нередко человек мыслит так, что отделяет себя от внешней среды: вот это я, а это среда. А в тренировочном комплексе выстраивается другая модель: я во взаимодействии (в резонансе) с внешним миром.

Если есть противопоставления, то возникают, в том числе, психосоматические состояния, заболевания.

Если мужчина в «резонансе», то психосоматических изменений нет, например, исчезают болезни, связанные со стрессом, и мужчина не заболевает.

Благодаря использованию подобной модели в образовательном процессе, происходит рост интеллекта и двигательных качеств.

Принцип восьмой: Оздоровление вторично

Оздоровительный эффект от упражнений есть. Но дело тут не в самой растяжке, а в том, что в тренировочном процессе происходит очищение, обновление ума:

- меняются сами программы управления телом в головном мозге;

- оптимизируются программы управления телом в головном мозге, благодаря этому в том числе, укрепляются мышцы, не задействованные в обычной жизни;

- снижается риск травматизма в повседневной жизни от физических нагрузок. Человек начинает понимать смысл любого движения, начинает выстраивать движения оптимально под конкретную задачу. Становится легким освоение навыка, который раньше не давался освоению, улучшается координация движений. Если человек спортсмен, то тренируясь в «Братине», он совершенствует двигательные качества, необходимые в его виде спорта. Например, боксер начинает по-другому и более эффективно двигаться в ринге;

- прекращают восприниматься физические ограничения, стирается память о том, что человек травмирован или у него есть ограниченные функции - благодаря этому восстанавливаются травмированные участки тела. Иными словами, таковым становится восприятие человека - в теле исчезают слабые места и здоровье становится нормой.

Первое, что я заметил в ходе сборов, на которых побывал, это то, что в «Братине» учат тому, что в окружающем мире нет преодоления и борьбы. Находясь среди «братинцев», видишь, что эти люди не агрессивны, что все они едины, что каждый учится взаимодействовать с другим, учится резонировать с миром, учится познавать что-то новое. Но не самостоятельно, а вместе с коллективом, в котором человек находится, или, иными словами, с народом, вне зависимости от национальности.

Сообщество «Братина» - это не клуб, а ячейка общества, которая, работая индивидуально с каждым мужчиной, пришедшим в эту среду, помогает ему укрепить свои силы, учит преодолевать те вызовы, которые ставит перед ним жизнь, и тем самым влияет на решение социальных вопросов в масштабах страны.

Так во многих городах по инициативе «братинцев» зарождаются такие проекты, как автопробеги по местам боевой славы, строятся храмы и совершаются другие благие дела.