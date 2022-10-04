«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» (Озёрск, Челябинская область) в пятый раз стартовала акция «50 счастливых мам и бабушек».

Из всех театров кукол не только Челябинской области, но и всего Уральского региона, этот театр, пожалуй, самый изобретательный, креативный, фантазийный и неугомонный в творческом поиске. Он постоянно бурлит идеями, направленными на воспитание и развлечение юных зрителей. Впрочем, их родителей тоже. Для них «Золотой петушок» - не только Дом волшебных сказок и красивых праздников. Для них театр давно является центром знаний, самых разных полезных дел и увлечений.

Накануне открытия 71-го сезона Озёрский театр кукол подвёл итоги своего первого конкурса «Музыкальный бурдон», уникального состязания для всех любителей вокала и музыки, независимо от возраста и начиная с самого ясельного. А уже через месяц, в ноябре, будут подведены итоги другого конкурса, и в День матери состоится открытие выставки портретов, созданных юными художниками-зрителями. Еще раньше они участвовали в конкурсе рисунков на самого популярного персонажа увиденного ими спектакля.

Пятый год, с 2018-го, проводится уникальный проект «50 счастливых мам и бабушек». За прошедшие четыре конкурса 200 счастливиц получили в подарок бесплатный билет в театр кукол благодаря стараниям своих детей и внуков.

С начала октября в театр стали поступать первые портреты от зрителей-художников. Как и на прежних творческих состязаниях его организаторов вновь порадовал самый активный участник - 4-а класс школы № 25 (педагог Нина Николаевна Орлова). Принять участие в проекте вновь может каждый желающий. Для этого ребёнку предлагается самостоятельно нарисовать портрет мамы или бабушки. А взрослые должны сфотографировать процесс создания произведения и рассказать о семейных традициях и самом художнике.

Портреты будут размещены в фойе театра. Каждый зритель сможет полюбоваться или сфотографироваться возле творения юного автора.

Ровно 50 портретов можно будет обменять в кассе театра на пригласительный билет для мамы или бабушки. Они посмотрят один из лучших спектаклей «Золотого петушка» – удивительную сказку «Стрелы солнца», удостоенную нескольких фестивальных наград.

Портреты принимаются до 19 ноября. А 26 ноября в 11 часов состоится открытие выставки, посвящённой Дню матери. Она, несомненно, станет ярким праздником и замечательным подарком бабушкам и мамам от их любящих детей и внуков.