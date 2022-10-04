04.10.2022
В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов
04.10.2022
«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»
04.10.2022
ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО
04.10.2022
«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
04.10.2022
Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
04.10.2022
Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ
Выставка портретов мам и бабушек прошла в Озерске
«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»
31.08.2020
У Озёрского «Золотого петушка» теперь есть свой «Куклобус»
15.04.2020
Озёрский «Золотой петушок» настраивает на позитив ежедневно
17.10.2019
Озерский театр «Золотой петушок» едет на международный фестиваль
20.09.2019
Первая премьера нового сезона пройдет в Озерске
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022