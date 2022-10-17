Озёрский «Золотой петушок» открыл 73-й сезон двумя премьерами

В Озёрске (Челябинская область) свой новый 73-й творческий сезон двумя премьерами открыл «Золотой петушок» - любимый театр детворы и их родителей.

Открытие получилось очень музыкальным, ярким и щедрым на сюрпризы, чем всегда отличается этот настоящий центр воспитания, развлечения и развития юных озерчан. Оба премьерных спектакля «Золотого петушка» начала сезона стали подарком для истинных театралов и меломанов.

В день торжественного открытия им посчастливилось насладиться колоритным грузинским многоголосием в спектакле «Сапожник и царь», который поставил по мотивам народных сказок Кавказа главный режиссёр театра Дмитрий Ерохин. А на следующий день был другой премьерный спектакль «Лёнечка – будущий рок-музыкант», созданный питерским режиссёром Анной Бычковой. Название его говорит само за себя. На радость меломанам в нём звучал старый, добрый, брутальный рок. Кстати, предпремьерный показ этого спектакля состоялся за две недели до торжественного открытия сезона и был восторженно принят зрителями. И в этот раз динамичная, лиричная история о семейных взаимоотношениях не оставила зрителей равнодушными. После спектакля они пообщались с Владимиром Паршиным, очень правдиво, органично сыгравшим Лёнечку. Возможность стать героем не кукольного, а чисто драматического спектакля актёр воспринял как приятную особенность своей профессии.

«Не скажу, что трудно, скажу – необычно. Так как я сам немного любитель музыки и немного музыкант, то такая тематика чуть ли не про меня. Я, конечно, не мечтаю стать рок-музыкантом, но история оказалась очень близкой для меня», -пояснил он.

Вместе с Владимиром Паршиным в спектакле блистала и дружная команда его коллег – Сергей Гальперин, Светлана Трофимова-Ерохина, Роман Соловьёв, Александра Горбунова, Игорь Филимонцев и Алена Захарчук.

Директор «Золотого петушка» Юлия Клепикова рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», что наступивший творческий год театра станет богатым на премьеры, а сам театр кукол потихоньку перестает быть только для маленьких горожан.

«Ближайшая наша премьера «История о маленьком дядечке»,- сказала Юлия Клепикова. - Постановка будет интересна и взрослым зрителям. Романтичный, нежный и очень добрый спектакль посвящен острой социальной проблеме – проблеме одиночества».

Как мы уже сообщали раньше, проект постановки этого спектакля поддержан Российским фондом культуры. Озерский театр кукол «Золотой петушок» стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке молодой режиссуры и получил грант на постановку спектакля от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Идея постановки возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов», в рамках программы «Территория культуры Росатома».

Предстоящая премьера - это трогательная история для детей и взрослых о важности живого общения. Автор инсценировки Ксения Павлова, она же постановщик этого доброго и очень светлого спектакля. В основе его сюжета - книга Барбру Линдгрен, классика шведской детской литературы.

Притча-сказка «История о маленьком дядечке» была написана в 1979 году, но особый отклик у читателей нашла в 2010 году. С каждым годом интерес к ней растет, как растёт и понимание остроты проблемы одиночества. Спектакль подарит невероятное чувство сострадания и симпатии к пожилому человеку. Он побуждает к разговору о том, как не вырастить поколение бездушных и безучастных людей. Премьера этого спектакля также войдёт в октябрьскую афишу и займёт своё законное место в репертуаре «Золотого петушка».