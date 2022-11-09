Озёрский «Золотой петушок» рассказал историю об одиночестве

В Озёрском театре кукол «Золотой петушок» состоялась премьера спектакля «История о маленьком дядечке». Зрители премьеру ждали с особым нетерпением. Реклама и анонсы обещали им притчу-сказку на животрепещущую тему, одинаково поучительную как для детей, так и для их родителей. Актёры отнеслись к этой работе с особой ответственностью и творческим воодушевлением. Ведь на постановку этого спектакля Озерский театр кукол, став победителем Всероссийского конкурса по поддержке молодой режиссуры, получил грант от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

Идея постановки возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Тогда зрители увидели лишь эскиз будущего спектакля. И вот теперь он занял своё законное место в репертуаре театра. Состоявшаяся премьера оправдала ожидания зрителей. И актёров, которые буквально купались в их аплодисментах.

«Эта трогательная история о важности живого общения,- рассказывает заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. - Молодой режиссёр Ксения Павлова, она же автор инсценировки поставила очень добрый и светлый спектакль. Он для семейного просмотра, что очень важно. В основе его сюжета книга Барбру Линдгрен – классика шведской детской литературы. Начинается история так: «Жил на свете маленький дядечка. Очень маленький. И очень одинокий. И хотя он был очень добрым, никому не было до него дела…Когда он выходил утром на прогулку, собаки рычали на него, а прохожие ставили ему подножки. По ночам маленький дядечка плакал от одиночества. Почему никто меня не любит, ведь я такой добрый, вздыхал он...».

Притча-сказка «История о маленьком дядечке» была написана в 1979 году, но особый отклик у читателей она нашла в 2010 году. И с каждым годом этот интерес растет. Видимо, приходит понимание остроты проблемы одиночества. Ведь каждый в каких-то жизненных ситуациях остается наедине с собой. Молодежь это не испытывает - у нее социальные сети, гаджеты заменили живое общение. А душа и мироощущение пожилых людей настроены на общение, на контакт человека с человеком, а этого сейчас становится все меньше. И одиночество, если оно длится годами, становится серьезной проблемой. Именно поэтому спектакль Ксении Павловой вызвал у озёрских зрителей невероятное чувство сострадания и симпатии к пожилому человеку.

Главного героя в притче-сказке сыграла актриса Алёна Максимова, что было неожиданно. В ее исполнении маленький дядечка походил на большого расстроенного ребёнка. При этом он покорял своей музыкальностью и любовью к джазовым мелодиям, которые звучат на протяжении спектакля.

В финале премьеры Алёну Максимову, Александру Горбунову и Владимира Паршина горячо благодарили зрители. А главный режиссёр Дмитрий Ерохин выразил искреннюю признательность «Российскому фонду культуры» за поддержку проекта театра, а также постановочной команде из Санкт-Петербурга в составе автора инсценировки, режиссера Ксении Павловой, художника Дарьи Арбениной, художника по свету Максима Морозова и своим коллегам.

Алёне Максимовой работа над спектаклем запомнится надолго: «Это большой вызов профессионализму, когда предстоит играть персонажа другого пола. Другая пластика, походка, голос, всё другое. Даже мимика отличается. В этом и состоит вся прелесть, ведь появляется возможность попробовать что-то новое, удивительное, а не замкнуться в одном амплуа. Да и вообще играть человека старше себя – всегда сложно, мне очень помогала режиссёр Ксения Павлова и наш актёр Игорь Николаевич Шестаков, в котором я увидела что-то от своего персонажа».

А зрители после спектакля говорили о том, что в нём заложен очень глубокий смысл, и теперь всё это надо осознать, обдумать и обязательно сделать для себя выводы.