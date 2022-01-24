Александр Тимарцев: Николай Семейкин — это челябинский да Винчи

В Челябинске первого февраля в Историческом музее откроется выставка «Зодчий Николай Семейкин». В Большом зале музея можно будет увидеть его архитектурные проекты знаменитых сооружений города, проекты скульптурных композиций, керамику, а также графические работы, выполненные в разных жанрах и техниках. В экспозицию попали ранние рисунки, наброски и архитектурные проекты 60-70-х годов, работы, сделавшие архитектора известным, и последние творения автора. Выставка подготовлена Государственным историческим музеем Южного Урала совместно с Объединенным государственным архивом Челябинской области.

Имя Николая Николаевича Семейкина неразрывно связано с архитектурным обликом Челябинска. На сегодняшний день он является одним из самых известных и плодотворных архитекторов современного Челябинска. За более чем 40 лет архитектурной практики Николай Николаевич принимал участие в реализации таких проектов как: театр драмы им. Н. Орлова, Дворец пионеров и школьников им. П. К. Крупской, Челябинск-Сити, реконструкция парка им. А. С. Пушкина и парка им. Ю. А. Гагарина. Его работы известны не только в России, но и за рубежом: проект памятника С. П. Дягилеву (скульптор В. Ф. Митрошин) в Париже, проект народной оперы в Софии, архитектурно-скульптурная композиция «Вертикаль» в Астане и другие.

По мнению известного челябинского дизайнера и автора книги о нем Александра Тимарцева, творчество архитектора Николая Семейкина не имеет прецедентов, он лучший рисовальщик и акварелист среди архитекторов, считает он.

«Это, пожалуй, единственный архитектор в Челябинске, который сочетает в себе разностороннюю художественную одаренность и первоклассное образование МАРХИ. Это наш местный Леонардо да Винчи, — рассказывает Александр Тимарцев. — Будучи молодым специалистом, я имел возможность наблюдать за тем, как Николай Николаевич работает над подготовкой демонстрационных материалов. Его скорость и мастерство владения любыми техниками и материалами меня просто поражали. Карандаш, перо, уголь, сангина, акварель — не имеет значения. А его пастели с обнаженной натурой, пейзажи, линейная графика и мелкая пластика просто не имеют прецедентов среди работ архитекторов.

Как человека Семейкина отличают принципиальность, прямота, честность и доброта. На градостроительных советах он едва ли не единственный всегда открыто выражал свою точку зрения.

В Челябинске у Николая Николаевича не так много реализованных проектов, но все они знаковые. В первую очередь это комплекс зданий Дворца пионеров и школьников на Алом поле и здание драмтеатра. Мы с сокурсниками специально ехали из Свердловска в Челябинск, чтобы посмотреть на новый Дворец пионеров. Это же реально западная архитектура! Удивительно, как местные партийные органы такое одобрили. Жаль, что Семейкину не удалось поучаствовать в больших градостроительных проектах. А ведь еще в 70-е годы у него был проект благоустройства набережной реки Миасс и ее русла от улицы Российской до пруда Коммунар. То есть то, чем город начал заниматься только сейчас. Было бы не хуже, чем в Екатеринбурге.



Я благодарен Государственному историческому музею Южного Урала и его директору Владимиру Богдановскому за организацию выставки, посвященной Николаю Семейкину. Он безусловно достоин того, чтобы о нем знали больше».