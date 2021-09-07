Детский благотворительный фонд «Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Страна – Театр – Школа».

Фестиваль проводится Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени Наталии Сац и некоммерческим партнерством «Ассоциация Музыкальных Театров» при поддержке министерства культуры РФ.

В 2021 году фестиваль пройдет в четырех регионах России: Воронежской, Липецкой, Челябинской областях и в Москве. В жюри конкурса войдут известные творческие деятели, профессиональные артисты и педагоги по театральному искусству, хореографы, режиссеры.

В фестивале могут принять участие детские и юношеские театры и студии любых общеобразовательных организаций. Номинаций здесь две: «Музыкальный/драматический спектакль (драма, мюзикл, художественное слово, театр миниатюр и т. д.) и «Хореографический (танцевальный) спектакль (балет, танец, пантомима, театр моды и т. д.)».

Три лучших спектакля детских коллективов из каждого региона, отобранных жюри, примут участие в третьем туре, который пройдет в Москве.

В программе финального тура фестиваля - выступления лучших детских театральных коллективов регионов, научно-практическая конференция, практические мастер-классы, встречи с видными театральными деятелями, театральными блогерами, культурная программа в столице.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, участники фестиваля получают уникальную возможность повысить свое профессиональное мастерство. Вместе с конкурсным отбором второго тура в регионе будут проводиться мастер-классы для педагогов творческих коллективов, а также выездные мастер-классы на территории школьных коллективов, участвующих в фестивале, по направлениям «Актерское мастерство», «Хореография/сценическое движение» и другим.

Участие в фестивале бесплатное.

Фестиваль проходит в три тура: первый - в формате онлайн - состоится в сентябре текущего года, второй - на одной из сценических площадок Челябинска в октябре 2021-го; третий - на сцене Московского государственного детского академического музыкального театра имени Наталии Сац.

Заявки на фестиваль принимаются по электронной почте: andrusha-fond@mail.ru, с темой письма «Заявка на фестиваль «Страна – Театр - Школа».