Артисты ансамбля танца «Урал» одержали победу в международном хореографическом конкурсе в Болгарии

Страны постепенно открывают свои границы для проведения международных культурных фестивалей. Артисты Государственного ансамбля танца «Урал» Анна Шишкина и Максим Полюдов стали победителями юбилейного XXV международного фольклорного Фестиваля «Витоша», проходившего в городе София (Болгария).

Участники приехали на конкурс со всего мира: Филиппин, Мексики, Уругвая, Чехии, Польши, Украины, России, Болгарии, Италии, Греции, Румынии, Нидерландов, Албании, Тайланда, Венгрии. Фестиваль начался с зажигательного дефиле на главной торговой улице Софии — Витоши, после чего переместился на различные площадки Софии — Павлово, Бояна, Марчаево. Главная сцена расположилась в самом центре столицы Болгарии — около Национального дворца культуры, красивого монументального здания в конце бульвара Витоша.

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На фестивале «Витоша» Анна Шишкина и Максим Полюдов представили три хореографические композиции из огромного репертуара «Урала» — «Ложки», «Куманек, побывай у меня», «Польку с перехватами». Виртуозные танцы и творческая энергия уральцев настолько понравились зрителям, что только во время уличного дефиле им пришлось станцевать «Ложки» шесть раз!

«Из-за пандемии участвовали в конкурсе только танцевальные пары, — рассказала художественный руководитель Государственного ансамбля танца «Урал» Светлана Лукина. — Конкурс шел три дня. Соревновались 16 пар из разных стран, нас оценивало жюри, в состав которого вошли восемь человек. Четверо из них – болгары, преподаватели хореографических вузов и именитые танцоры этой страны. Остальные члены жюри были из других стран и смотрели выступления в режиме онлайн. Все они члены FIDAF — Федерации международных танцевальных фестивалей, весьма авторитетной в хореографическом мире организации. Были видеовыступления ансамблей из самых разных стран мира, вживую же на фестивальных площадках выступали только детские и взрослые ансамбли Болгарии».