«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки завершил гастроли в Минске. На сцене Большого театра Беларуси были дважды исполнены спектакли «Корсар» и «Бал-маскарад».

Сначала минчане и гости столицы увидели балет Адольфа Адана в постановке народного артиста России Юрия Клевцова. Затем белорусской публике был представлен оперный спектакль «Бал-маскарад» режиссера, заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова.

Среди зрителей на первом показе оперы находились коллеги из Большого театра Беларуси. В антракте после второго действия они поделились своими впечатлениями.

«Я хочу поздравить челябинский театр с замечательным спектаклем. Театральные работы Вячеслава Окунева неизменно атмосферные, точно попадают в стилистику и историю. Когда есть такой художник, то, как правило, это уже успех. Спектакль достаточно традиционный. Солисты замечательные и абсолютно профессиональные – это очень трогает. Безусловно, всегда заманчиво посмотреть, как этот шедевр Верди решает для себя театр. Наличие высококлассных солистов, замечательно слаженная работа хора и очень точная работа дирижера, который может соединить все элементы действия в единую композицию – все это дает высокий результат», - отметила главный режиссер Большого театра Беларуси, обладательница медали Франциска Скорины Анна Моторная.

«Мне было интересно, поскольку эта опера шла в Большом театре Беларуси более 30 лет в постановке Семена Александровича Штейна. В спектакле челябинского театра, во-первых, хочу отметить замечательные декорации – это уже знак качества спектакля. Вячеслав Окунев тоже много спектаклей поставил на нашей сцене. Мне очень нравится работа дирижера, абсолютно профессиональный человек стоит за пультом, и все ансамбли сделаны замечательно. Некоторые музыкальные вещи выполнены очень тонко – в этой опере достаточно тяжелых моментов. Мне как хормейстеру нравится хор: по звуку, по аккуратности исполнения, к тому же я знаю подводные камни этого произведения», - рассказала главный хормейстер Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси Нина Ломанович.

Свою признательность выразила и многочисленная публика. После финального аккорда зал вставал в едином порыве вставал и скандировал: «Спасибо!», «Браво, Челябинск!».

Как отмечает пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, челябинских артистов поджидали у служебного входа, чтобы сфотографироваться и взять автограф, и даже стали узнавать вне стен храма культуры.

Гастроли в Минск получились одними из самых масштабных. Челябинскую делегацию представили 160 человек.

Сейчас театр оперы и балета находится на каникулах, а уже в сентябре откроет новый, 68-й сезон. Ознакомиться с афишей можно здесь.