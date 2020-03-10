Челябинцев приглашают на «Крымскую весну»

В Челябинске состоится фестиваль «Крымская весна», приуроченный к очередной годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. Горожан ждет обширная культурная программа с выступлением народных ансамблей и творческих коллективов.

В воскресенье, 15 марта, в парке имени Гагарина состоится фестиваль «Крымская весна». Программу празднования годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией озвучили сегодня, 10 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«На фестивале будет несколько культурных площадок. При входе в парк челябинцев встретит казачий коллектив с показом фланкировки шашкой, а также музыкальная группа «БМД» поприветствует пришедших казачьими песнями и интересной выставкой оружия. На протяжении всего мероприятия знакомыми мелодиями гостей порадуют лучшие творческие коллективы Челябинска», - сообщила начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

В частности, челябинцы услышат фольклорный ансамбль «Радованье», ансамбль татарской и башкирской культуры «Юлдаш», народные ансамбли «Сударушки» и «Дарья».

«На центральной аллее пройдет гастрономический праздник крымской кухни. Жители смогут приобрести блюда национальной кухни, фермерские сыры, вяленые помидоры, пастилу, восточные сладости, травяные чаи, выпечку и многое другое. Возле фонтана разместится выставка-продажа декоративно-прикладного творчества. Также в этот день для детей запланированы мастер-классы», - добавила Элеонора Халикова.

Также челябинцы смогут посоревноваться в перетягивании каната, веселых стартах, жиме лёжа и комплексе ГТО. Завершится праздник торжественным концертом «Вместе навсегда!», который пройдет на центральной сцене парка.

Кроме того, на фестивале будут разыграны две путевки в Крым.