Челябинск готовится к очередной встрече с «CHELоВЕКом ТЕАТРА»

Челябинск готовится к проведению IX Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА», который будет проходить в южноуральской столице с 25-го февраля по четвертое марта.
Как сообщает управление культуры Челябинска, в афише - 18 спектаклей.
В этом году в работе фестиваля большой упор будет сделан на онлайн-технологии: стримы, онлайн-трансляции мастер-классов, обсуждений, других мероприятий фестиваля.
География «CHELoВЕКа ТЕАТРА» обширна. Это Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород, Пермь, Вологда, Ирбит, Мытищи, Скопин, Самара, Владимир, Костанай, Ганновер (Германия).