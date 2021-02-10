Челябинск готовится к очередной встрече с «CHELоВЕКом ТЕАТРА»

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Челябинск готовится к очередной встрече с «CHELоВЕКом ТЕАТРА»

Челябинск готовится к проведению IX Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА», который будет проходить в южноуральской столице с 25-го февраля по четвертое марта.

Как сообщает управление культуры Челябинска, в афише - 18 спектаклей.

В этом году в работе фестиваля большой упор будет сделан на онлайн-технологии: стримы, онлайн-трансляции мастер-классов, обсуждений, других мероприятий фестиваля.

География «CHELoВЕКа ТЕАТРА» обширна. Это Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород, Пермь, Вологда, Ирбит, Мытищи, Скопин, Самара, Владимир, Костанай, Ганновер (Германия).