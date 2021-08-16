Челябинск присоединится к всероссийскому флешмобу #ЗА_танго

В предстоящую субботу, 21 августа, Челябинск и Озерск присоединятся к флешмобу #ЗА_танго. В акции примут участие 85 городов.

«Мы в четвертый раз проведем флешмоб #ЗА_танго. В предыдущие годы любители танго танцевали в здании железнодорожного вокзала, в ТРК «Куба». На вокзале наш флешмоб поддерживали музыканты челябинского танго-оркестра “Milonga Orquesta”», - сообщила организатор флешмоба #ЗА_танго в Челябинске Светлана Дворник.

Южноуральцев приглашают поддержать флешмоб - станцевать на улице танго, выложить в соцсетях видео и фото с хештегом #ЗА-танго.

В ЧЕлябинске мероприятие состоится 21 августа в 18 часов на танцевальной площадке возле Государственного исторического музея Южного Урала.

В этот день флешмоб пройдет во многих городах России: от Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Комсомольска на Амуре до Санкт-Петербурга и Калининграда, от Архангельска и Мурманска до Астрахани, Краснодара и Севастополя.