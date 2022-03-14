Челябинские власти продолжают борьбу с нелегальными торговыми объектами

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска на прошедшей неделе организовал работу по демонтажу десяти нелегальных торговых павильонов, девять из которых снесло МКУ «Городская среда», один был демонтирован силами третьих лиц.

Об этом сегодня, 14-го марта, на аппаратном совещании в городской администрации сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Она отметила, что работу в данном направлении продолжают и администрации внутригородских районов южноуральской столицы.

Так, в Ленинском районе планируется провести заседание рабочей группы по вопросам демонтажа незаконно размещенных ларьков, демонтирован один павильон на улице Новороссийской.

В Калининском районе утвержден график демонтажа нестационарных торговых объектов, соответствующие заявления направлены в КУИЗО. По словам Надежды Рыльской, 13 нелегальных киосков районные власти планируют снести собственными силами. Также получено три уведомления о возможности демонтажа ларьков силами районной администрации.

В Курчатовском районе на прошлой неделе был демонтирован павильон на Краснопольском проспекте, на который поступало много жалоб. Также в КУИЗО поступило еще четыре заявления о рассмотрении возможности демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов силами районных властей.

Глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклад подчиненной, поручила Надежде Рыльской разобраться с ситуацией в поселке Мебельный, где снесли хлебный киоск: предположительно, демонтаж торгового объекта там был произведен по ошибке.