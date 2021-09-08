Челябинску посвятят «Метаморфозы Воскресного дня» Владислава Ваганова

В Челябинске завтра, девятого сентября, начнет работу приуроченная к 285-летнему юбилею города выставка Владислава Ваганова в Музее изобразительных искусств.

«Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску» - персональная выставка известного челябинского художника, посвященная городу. По признанию Владислава Петровича, все, что с ним происходит – неотъемлемо от жизни, особенностей Челябинска, и художник искренне и честно ему служит.

Будучи профессиональным художником (в 1965 году закончил Московское художественное училище имени памяти 1905 года), Владислав Ваганов более сорока лет служил дизайнером и возглавлял Бюро производственной эстетики при отделе архитектора завода имени Серго Орджоникидзе (ныне – «Станкомаш»). Он работал над дизайном интерьеров, над оформлением выставочных стендов, праздничных колонн, выполнял живописные заказы.

И никто на заводе не знал о том, что свободное время Владислав Петрович посвящает искусству, считая это таинством и работой над внутренним преображением. Несмотря на тайну творчества, со временем художник получил признание среди профессионалов и любителей искусства, и сейчас его произведения хранятся в собраниях Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (г. Москва), Челябинского государственного музея изобразительных искусств, в Центре историко-культурного наследия Челябинска, в собрании художественного музея Южно-Уральского государственного университета, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Как сообщает пресс-служба музея изобразительных искусств, на выставке «Метаморфозы Воскресного дня» представлены произведения, исполненные в различных графических техниках – рисунок, акварель, тушь, гуашь, пастель, а также живописные работы. Это теплые лирические пейзажи непарадного Челябинска, метафорические женские портреты, сцены бытовой и праздничной жизни города, своеобразно увиденные художником, рисунки античного цикла. Значительное место на выставке отведено библейским сюжетам – особо любимым художником.

Впервые на выставке представлены виртуальные коллажи-инсталляции, близкие по стилистике поп-арту, сюрреализму, экспрессионизму, символизму.

«Мои коллажи – это зачастую «автопортреты» внутреннего состояния, визуальные размышления на тему настроения. Мне интересно углубляться в вопросы телесности, самоидентификации. Нравиться быть таким себе Виктором Франкенштейном, который собирает новое существо по фрагментам», - признается художник.

Всего на выставке представлено около ста работ из фондов музея изобразительных искусств и мастерской художника.

Выставка произведений Владислава Ваганова «Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску» откроется для посещения девятого сентября (после 18 часов) в зале имени архитектора Евгения Александрова по адресу: площадь Революции, 1. Выставка будет работать до десятого октября текущего года.