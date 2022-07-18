Четыре ярких культурных события объединили на Южном Урале более 60 тысяч гостей

В Челябинской области прошедшие выходные были очень насыщенными в плане культурных и фестивальных мероприятий. Сразу четыре фестиваля разной направленности прошли в разных уголках Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, 15-го июля в поселке Ук Ашинского района состоялся областной праздник «Иван Купала». В нем приняли участие творческие коллективы и национально-культурные объединения Челябинской области, Республики Башкортостан, Москвы. Главным на фестивале стал конкурс «Купава-2022», участницам которого предлагалось рассказать о себе и своем родном крае, перенести воду из одного ведра в другое, сплести венок, исполнить танец. Завершением и кульминацией ​ праздника стал традиционный костер, вокруг которого водили хороводы в несколько рядов и пели славянские песни.

Праздник «Иван Купала» дал начало состоявшему также на территории Ашинского района XXV открытому областному фестивалю национальных культур «Дружба».

Участниками фестиваля стали около 50 детских и взрослых коллективов, также отдельные исполнители разных национальных культур, более 30 мастеров декоративно-прикладного творчества и художников Челябинской области, Республики Башкортостан, Оренбургской области и Москвы, а в целом – свыше 500 участников. За два дня на фестивале побывали около шести тысяч человек.

На фестивале одновременно работало несколько площадок: выставка-конкурс национальных подворий с конкурсом национальных блюд «Дружный двор», выставка «Город мастеров», открытый фестиваль народного искусства и ремесла текстильной куклы «Красавицы древней Руси и современной России». Завершился фестиваль масштабным, четырехчасовым гала-концертом «Родники земли Уральской».

Новый рекорд по посещаемости установил Бушуевский фестиваль. Два года его проведение было невозможным из-за ковидных ограничений. В этом году на фестивале за два дня побывали около сорока тысяч гостей, в том числе из Белоруссии, Свердловской, Тюменской и других областей России.

Всероссийский Бушуевский фестиваль - единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия. Этот год юбилейный - мероприятие проводилось в пятый раз. В Златоуст съехались оружейники со всей России и Белоруссии.

На кузнечно-оружейной площадке демонстрировалась кричная выплавка от якутских мастеров. В уральском регионе подобные виды ковки встречаются редко, в частности из-за множества сложностей при работе. Кричный передел давно заменили современной металлургией. Но вопреки этому он остается востребованным, особенно в создании коллекционных предметов.

Также состоялись мастер-классы от мастеров из Москвы, Беларуси по мозаичному дамаску и выплавке булата.

Гости фестиваля смогли сфотографироваться у самого большого в мире морского офицерского кортика, который изготовили мастера компании «Росоружие». Длина кортика составляет около четырех метров, при его производстве выдержаны все необходимые параметры. Изделие упоминается в Книге рекордов России в номинациях «Самый большой кортик в мире» и «Самые большие ножны в мире».

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На гастро-площадке готовили фирменный «кузюк бургер» Бушуевского фестиваля. Гости получали инструмент для приготовления фарша, разнообразные продукты на выбор и металлическую лопату, на которой необходимо было пожарить котлеты – такой своеобразный «кузнечный» вариант приготовления.

Также 16-го июля в парке исторической реконструкции «Гардарика» под Челябинском состоялся областной фестиваль-конкурс керамики «Живой огонь-2022».

Он проводился во второй раз, в конкурсе приняли участие около 50 мастеров из Челябинска, Челябинской области, а также из соседних областей Уральского региона.

Мастера соревновались по двум направлениям - обжиг конкурсных работ по технологии «раку» и изготовление работ в технике «сграффито». Тема конкурсов в этом году очень интересная, глубокая и многогранная – «Время».