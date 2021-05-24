День дарения пополнил фонды Исторического музея

Два десятка гостей пришли в Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске на День дарения. Они передали в музейные фонды более ста предметов, имеющих историческую ценность.

Среди даров были прялки и самопрялка, побывавший в огне псалтырь конца 19-начала 20 века, шеврон и фотоальбомы 100-летней давности. Принял музей коллекцию минералов из 23-х образцов, среди которых есть и чароит, редкий минерал, добыча которого уже не ведется. Как пояснил даритель — ювелир по профессии, подписывая договор, минералы он собирал десятилетиями, выбирая редкие по красоте.

Жительница Челябинска принесла куклу Юлю с коллекцией самодельной одежды из почти 70 предметов. Сделанные по моделям и лекалам из журналов середины прошлого века платья, береты и вечерние наряды уже стали историей моды, а еще напоминанием о полезном времяпрепровождении детей СССР. Этот дар совсем скоро займет свое место в экспозиции новой выставки - «Детство без компьютера», которая откроется 1 июня в Детском музее. Самодельные часы, отлитые из олова, яркий мужской костюм с брюками-клеш, достойный «стиляги» времен “ABBA”, коллекция значков, «вышиванка», жестяная коробочка челябинской Чаеразвесочной фабрики, - все эти вещи станут частью тематических выставок и проектов музея.

Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер побывала с визитом в музее в День дарения. «Это наш главный областной музей, я считаю, один из лучших музеев страны. Я очень люблю этот музей и достаточно часто здесь бываю. Сегодня мы прошлись по выставке («Мода и стиль. История и современность» - ред.), которая открылась в «Ночь музеев», где мы видим костюмы прошлых лет, погружаемся в эпоху, и это здорово. Музей живет здесь и сейчас, постоянно происходят мероприятия, где и молодежь, и пожилые люди. Это очень важно. Музей не должен быть саркофагом, просто местом хранения, надо, чтобы экспонаты извлекались, реставрировались и демонстрировались людям. Именно тогда история интересна», - сказала гостья.

"Я пришла не с пустыми руками, в нашей семье оказалась недавно монета эпохи Екатерины Второй, 1763 года, и я считаю, что самое правильное, что можно сделать, это передать ее нашему музею, она достаточно редкая, из небольшой серии монет. Я думаю, что передаю в надежные руки, и здесь она найдет свое место", - сообщила Ирина Текслер.

Актер и основатель фонда «Воскресение» Евгений Воскресенский передал в фонды музея кратер и керамический сосуд из оригинальных фрагментов, датируемых 4 веком до нашей эры.