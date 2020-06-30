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День своего рождения Исторический музей встретит с рекордной посещаемостью

Культура
Сегодня, 14:59

В канун дня рождения, который Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинская область) будет отмечать завтра, 1 июля, были подведены итоги востребованности его проектов.  Виртуальными посетителями электронных площадок музея за период с начала года до настоящего момента стало 220 тысяч южноуральцев.  Это приблизительно 18% населения Челябинска.  Для сайта и групп музея в социальных сетях это исторический рекорд.   

Большую аудиторию собрал электронный «Музей на дом», где с марта ежедневно публиковались видеофильмы, каталоги, презентации и онлайн-отчеты о выставках. Эта работа требовала от сотрудников музея новых компетенций, освоить которые им помогли 

общекультурная база, вовлеченность в современные технологии, чувство аудитории, а главное – большое желание сделать свое дело хорошо. 

 

В итоге музей сумел проявить конкурентоспособность и завоевать интерес зрителя в пространстве мировой паутины, где потребитель культурного продукта имеет колоссальный выбор. Одна  виртуальная «Ночь музеев» собрала 33 тысячи человек. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались следующие проекты: квест с элементами триллера «Ночь в музее» (3,1 тысячи просмотров)  исторический очерк, посвященный основателю музея Ивану Горохову (более 3 тысяч),  «Челябинск. От крепости до мегаполиса» (1,5 тысячи), «Рапорт товарищу Сталину» (более 1,3 тысячи), мультфильм «Как рубашка в поле выросла» (1.3 тысячи). 

 

Посетители «Ночи музеев» просматривали и другие материалы, размещенные ранее. Среди них - уникальное видео «Проводы бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса», его посмотрели почти 26 тысяч раз.  

 

Материалы новостной рубрики «Золотой запас музея», рассказывающей о самых интересных экспонатах, прочитали 46,2 тысячи человек.  

 

За ходом онлайн-конкурса «Однажды в музее» следили почти 28,5 тысячи пользователей соцсети ВКонтакте.  

 

Другой онлайн-конкурс «ИЗОляция.74», в котором было предложено присылать фотографии, сделанные в период самоизоляции, собрал аудиторию в 6,5 тысячи пользователей соцсетей. 

 

Очень востребованными у публики были музейные занятия и мастер-классы, проводимые сотрудниками экспозиции «Детский музей».  Так, в июне  спросом пользовались видеоролики «Что не сеяно, растет?» о создании игрушек из травы (почти 3 тысячи просмотров) и «К Троице. Сорву цветок, сплету венок» (2,5 тысячи).  

 

Посещаемость музея растет не только в виртуальном пространстве: за прошлый год в залах и на открытых мероприятиях побывало 224 800 человек. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.  

Итоги в цифрах стали лучшим подарком к 97-летию Государственного исторического музея Южного Урала.  Почтенный возраст именинника стремительно приближается к вековому юбилею, который будет отмечаться в 2023 году. Коллектив уже начал подготовку специальных творческих проектов и восполнение пробелов собственной истории музея. 

 

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