Детская филармония Челябинска набирает таланты

В Челябинске в Концертном зале имени Прокофьева с четвертого по шестое июня пройдет конкурсный отбор в творческие коллективы. Здание детской филармонии после масштабной реконструкции откроется в сентябре на северо-западе города.

В Концертный зал имени Прокофьева (ул. Труда, 92 а) на прослушивания приглашаются дети в возрасте от семи до 17 лет — поступившие, учащиеся или выпускники школ искусств, первых курсов музыкальных училищ Челябинска, близлежащих муниципальных районов.

«В Детской филармонии ученики смогут заниматься по пяти направлениям: юношеский симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, ансамбль аккордеонистов, концертный хор, студия эстрадного вокала. Каждый из коллективов возглавляют известные в Челябинске музыканты и хореографы — все они буквально живут ритмами и аккордами», - рассказала пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова.

Дети, которые хотят вступить в коллективы, должны подготовить рассказ о том, почему они выбрали определенное направление творчества. А потом – исполнить музыкальную пьесу или спеть песню.

Прослушивания стартуют в Концертном зале Прокофьева четвертого июня в 13 часов. В этот день пройдет набор детей в симфонический оркестр и концертный хор. Пятого июня прослушивания продолжатся: с 10 до 15 часов в Концертном зале Прокофьева ждут детей, которые хотели бы заниматься в симфоническом и эстрадно-джазовом оркестрах. Шестого июня с 10 до 15 часов пройдет набор в студию эстрадного вокала, с 10 до 11 часов – в ансамбль аккордеонистов. Отбирать юных музыкантов будут руководители творческих коллективов Детской филармонии.

Ознакомиться с подробными требованиями к участникам прослушивания и прочесть о творческих коллективах Детской филармонии можно на сайте https://philarmonia.ru/childrens-philharmonic.html или в соцсетях Детской филармонии: https://vk.com/dphilarmonia74 (ВКонтакте), https://www.facebook.com/dphilarmonia74 (Facebook), https://www.instagram.com/d_philarmonia/ (Instagram). Всю информацию по прослушиванию можно получить по телефону +79084937210.

Как отмечает директор Детской филармонии Татьяна Денисова, наряду с творческими коллективами в будущем планируется открытие хобби-классов по некоторым инструментам и вокалу. Это направление будет актуально для тех, кто уже "вырос" и в музыкальную школу поступить не сможет, но хочет осуществить свою мечту, любит петь или очень хочет освоить некоторые музыкальные инструменты.