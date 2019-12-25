«ФОТОГРАФ ГОДА 2019» - на челябинской Кировке

В галерее «Каменный пояс» (ул.Кирова, 165) с 24 декабря открыта к показу фотовыставка по итогам прошедшего областного конкурса «ФОТОГРАФ ГОДА 2019».
Конкурс проходил по двум номинациям: репортажная и арт-фотография. Из более чем 600 работ, поступивших на конкурс, компетентное жюри отобрало к экспозиции 40 лучших (по 20 в каждой номинации). И вот теперь фотографии, вышедшие в финал, из номинации АРТ доступны для всеобщего просмотра.
Среди авторов фотографий Олег Астахов, Марат Ахметвалеев, Ирина Бондаренко, Алексей Выдрин, Александр Глебов, Николай Копайгородский, Дмитрий Кочергин, Сергей Курзанов, Виктор Сосунов, Александр Хаснулин, Анатолий Шулепов.