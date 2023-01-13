«Гардарика» ищет мебель для оформления новой площадки в стиле сельского клуба СССР

Парк-музей «Гардарика» (Челябинская область) открыл новый объект – гостевой домик и оформляет его в стиле советского сельского клуба. Со старой мебелью помогают жители области – везут столы и стулья середины прошлого века.

«Если у вас есть вещи 30-50-х годов прошлого столетия, и вы не знаете, что с ними сделать, а выбросить жалко, Парк с большой благодарностью примет их в дар или обсудим иные варианты приобретения. У нас они послужат доброму делу еще много лет», - просят земляков сотрудники парка.

Новая площадка дополнит три имеющиеся (стилизованы под эпохи Древней Руси, Екатерины II и Великой Отечественной) и познакомит с периодом середины прошлого века.