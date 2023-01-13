13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
13.01.2023
Представители спортклуба ММК снова признаны спортивной элитой Магнитогорска
13.01.2023
Жителя Снежинска шантажируют интимным видео
13.01.2023
«Гардарика» ищет мебель для оформления новой площадки в стиле сельского клуба СССР
13.01.2023
Сегодня отмечается середина Святок
«Гардарика» ищет мебель для оформления новой площадки в стиле сельского клуба СССР
26.12.2022
Навстречу 100-летию СССР: новый автопробег и награждение провели члены КПРФ Челябинской области
19.12.2022
С праздником, товарищи: автоколонна коммунистов под красными знаменами проехала по Челябинску
14.12.2022
Воспоминания «родом из СССР»
07.11.2022
7 ноября – праздник рожденных в СССР
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023