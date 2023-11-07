«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых

В Новом Художественном театре Челябинска 14 и 15 ноября состоится премьера с интригующим названием: «Хутор, престиж и котик (Не (о) реалистический водевиль в двух действиях).

Как отмечают в НХТ, современный белорусский драматург Влада Ольховская написала добрую и умную комедию. Про солнечный хутор (по-нашему - деревня); про стремление к «престижу» где-то там, где нас нет; про «котиков» - пушистых и юных, которые думают, что всё-всё знают! И уж тем более, если эти «котики» – творческие натуры и для них кругом сплошное «кино».

С одной стороны – вечная история, с другой – остросовременная! И получается, что «Хутор, престиж и котик» – это пёстрая круговерть амбиций, любовей, симпатий и антипатий, иллюзий и реальности… Яркая, весёлая и грустная, как сама жизнь. И, главное, она о молодых и для молодых.

Режиссёр-постановщик спектакля Евгения Зензина о постановке говорит следующее:

«Это замечательная современная пьеса, которая интересна тем, что в неожиданно светлой палитре раскрывает проблемы, существующие в нашем времени, когда молодёжь смотрит на золотых тельцов и идолов или интеллектуально-претенциозных людей, чей вектор в негативе, и думает, что именно туда нужно идти! Таланты и усилия направляются на хайп и на очернение своих собственных душ, семьи и будущего».

По словам Евгении Зензиной, Ольховской удаётся говорить об этом через жанр комедии и даже водевиля.

«Пьеса существует в сегодняшнем моменте и в хорошем современном ритме являет нам нынешний день с иронией и юмором. А ещё это пьеса о творчестве. О взгляде на жизнь сквозь призму искусства. У каждого героя в водевиле есть своя профессиональная принадлежность, и для каждого его профессия – это акт творчества! И у айтишника, и у военного… Если человек облагораживает этот мир, он - художник», - уверена режиссёр-постановщик.

В спектакле заняты молодые и опытные артисты театра, а музыку к нему написал композитор Игорь Лютиков (на стихи Елены Плишкиной). Над постановкой работала команда талантливых профессионалов НХТ: главный художник театра Елена Гаева, хореограф Анна Смольникова, художник по костюмам Екатерина Тихонова, педагог по вокалу (она же одна из ведущих актрис театра) Татьяна Кельман.