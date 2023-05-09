09.05.2023
Краски челябинских художников – о жизни и Победе
09.05.2023
Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова
08.05.2023
Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»
08.05.2023
Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы
08.05.2023
При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины
08.05.2023
В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина
Краски челябинских художников – о жизни и Победе
09.05.2023
Челябинская область вместе со всей Россией отмечает Великую Победу над фашизмом
09.05.2023
Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова
09.05.2023
Спикер Александр Лазарев: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа»
09.05.2023
Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023