Краски челябинских художников – о жизни и Победе

Несколько выставок, посвященных Великой Победе, защитникам Отечества и мирной жизни открылись в Челябинске накануне Дня Победы.

Гуляющим на Кировке в эти майские дни горожанам стоит остановиться, чтобы оглянуться в память о тех земляках, кто ушел добровольцем в легендарный танковый корпус. Здесь у монумента добровольцам-танкистам развернута экспозиция «Урал – опорный край».

На выставке под открытым небом собраны уникальные снимки из истории Челябинской добровольческой танковой бригады. Можно встретить снимок, на котором девятого мая 1943 года на улице Кирова добровольцы уходят на фронт. На другом – челябинские танкисты девятого мая 1945 года освобождают Прагу. Между этими мгновениями – ровно два года тяжелейшей войны.

Еще на одной фотографии – ветераны танковой бригады сфотографировались на фоне монумента, установленного в 1975 году им - тем, кто прошел дорогами войны в составе челябинской добровольческой танковой бригады, и тем, кто не вернулся.

Еще одна экспозиция, посвященная 80-летию создания танковой бригады в Челябинске, демонстрируется на аллее в парке имени Гагарина.

А в зале Союза художников открылась выставка «Ради жизни», в экспозиции которой можно встретить живописный портрет комбата 63-й танковой бригады, сформированной в Челябинске, Михаила Григорьевича Акиншина. Картина была написана в 1975 году, когда страна отмечала 30-летие Великой Победы над фашистской Германией, челябинским художником Василием Неясовым.

Год назад челябинские художники открывали экспозицию «Ради жизни» и после окончания экспозиции не стали снимать с фасада выставочного зала афишу, в которой есть важные для нас сегодня слова – ради жизни и победа. За минувший с прошлого мая год в зале менялись экспозиции, но все это время афиша, напоминающая о победе, не меняла своего места на одной из главных улиц города.

В новой экспозиции собрано около ста картин сорока авторов – Анатолия Ладнова, Василия Соловьева, Геннадия Жихарева, Николая Кудричева, Владимира Витлифа.

Особое место в экспозиция заняли портреты ветеранов Великой Отечественной войны, написанные художниками в семидесятые годы, для которых фронтовики позировали художникам.