Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости

За месяц до конца года Государственный исторический музей Южного Урала принял 250 000 посетителей, обновив собственный рекорд. Посещаемость уверенно растет в музее последние три года: в 2019 году достижением стала цифра 220 000, в следующем «ковидном» 2020-м такой же показатель музей продемонстрировал всего лишь за полгода (тогда учреждения культуры закрывались из-за пандемии) и тогда же взлетела онлайн-посещаемость на 1000%.

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Планку удается поднимать за счет насыщенной творческой программы музея: к выставочному плану (а это около 80 проектов) добавляются концерты, акции, творческие встречи и занятия, наполняющие людьми все музейное пространство, включая Летнюю эстраду, уличный выставочный «зал» под названием «Открытый мир», а с этого года - еще и Дом Общественного собрания.

«Современность нам интересна не меньше истории, - говорит директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. - Мы берем темы, интересные сегодняшнему Челябинску, показываем их предысторию и последние достижения, то есть сравниваем историю и современность. Тема раскрывается в объеме и трансформации, и это привлекает посетителя».

В этом году музей провел три фестиваля, дополнив традиционные «Дебаркадер» и «Фотофест» экологическим фестивалем. Выставку Музеев Московского Кремля, посвященную эпохе и деяниям Александра I, дополнил двумя близкими южноуральцам темами - Путешествие Александра I на Урал в 1824 году и экспозицией по истории Златоустовской оружейной фабрики. Это повысило привлекательность центральной выставки и она стала самой успешной выставкой года.