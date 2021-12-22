22.12.2021
Прокуратура наказала руководство школы Челябинска за выпавшего из окна ребенка
22.12.2021
Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости
22.12.2021
В России начнут штрафовать за выброшенных на улицу питомцев
22.12.2021
Разовая и вынужденная мера: челябинские дороги повсеместно обработают солью
22.12.2021
«Как Дима в театр ходил»: Новогодняя премьера Челябинского театра современного танца
22.12.2021
Водители жалуются на пробки в засыпанном снегом Челябинске
Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости
21.12.2021
Чипированные люди, носороги и лебеди: шесть картин пополнили коллекцию Исторического музея Южного Урала
21.12.2021
Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий
16.12.2021
В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы
08.12.2021
Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021