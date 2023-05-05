Молодой и талантливый: Челябинский театр оперы и балета рассказал о новом солисте

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки рассказал о своем новом солисте: Фарходжон Камолов окончил Пермское хореографическое училище, работал в Чувашском театре, становился лауреатом международных конкурсов.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, артиста постепенно вводят в спектакли репертуара. Он уже успел удивить южноуральских зрителей, исполнив партию Шута в балете Чайковского «Лебединое озеро».

«Я надеюсь, что смогу еще лучше прочувствовать эту сцену и зрителей. Здесь очень добрая, понимающая, грамотная публика. Зрители смотрят спектакль и оценивают: «М-м-м, а это уже новый артист – новый вариант Шута». Я рад, что в Челябинске первые лица региона интересуются театром, посещают спектакли. Это очень приятно и вдохновляет продолжать развиваться. Я хочу получать еще большую зрительскую отдачу», – говорит Фарходжон.

В подростковом возрасте артист занимался народными танцами, затем увидел балет «Дон Кихот» и понял: это то, чему он хочет посвятить свою жизнь. Юноша прошел отбор и из Таджикистана поехал в России, чтобы обучаться в Пермском хореографическом училище.

«Мне было 12 лет. Я самый младший ребенок в семье, любимый сын. Мама не хотела отпускать в Россию, но все-таки мы сошлись на том, что шанс обучаться в одном из лучших балетных училищ выпадает не всегда», – вспоминает артист.

Уже завтра, шестого мая, Фарходжон Камолов исполнит партию Ванечки в балете-сказке для всей семьи «Приключения доктора Айболита».

«Конечно, я знаком со сказками Чуковского, но балет по мотивам произведений этого писателя ранее никогда не встречал. Ванечка – совершенно новая партия для меня, новая атмосфера. Самые искренние и честные зрители – это дети. Они все знают и видят фальшь. Надеюсь, мне удастся прочувствовать образ героя и верно передать его на сцене», – отмечает исполнитель.

В следующий раз артист выйдет на сцену театра 17 мая в балете «Жизель».

Напоминаем, на все события театра действует Пушкинская карта.