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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Молодой и талантливый: Челябинский театр оперы и балета рассказал о новом солисте

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки рассказал о своем новом солисте: Фарходжон Камолов окончил Пермское хореографическое училище, работал в Чувашском театре, становился лауреатом международных конкурсов.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, артиста постепенно вводят в спектакли репертуара. Он уже успел удивить южноуральских зрителей, исполнив партию Шута в балете Чайковского «Лебединое озеро».

«Я надеюсь, что смогу еще лучше прочувствовать эту сцену и зрителей. Здесь очень добрая, понимающая, грамотная публика. Зрители смотрят спектакль и оценивают: «М-м-м, а это уже новый артист – новый вариант Шута». Я рад, что в Челябинске первые лица региона интересуются театром, посещают спектакли. Это очень приятно и вдохновляет продолжать развиваться. Я хочу получать еще большую зрительскую отдачу», – говорит Фарходжон.

В подростковом возрасте артист занимался народными танцами, затем увидел балет «Дон Кихот» и понял: это то, чему он хочет посвятить свою жизнь. Юноша прошел отбор и из Таджикистана поехал в России, чтобы обучаться в Пермском хореографическом училище.

«Мне было 12 лет. Я самый младший ребенок в семье, любимый сын. Мама не хотела отпускать в Россию, но все-таки мы сошлись на том, что шанс обучаться в одном из лучших балетных училищ выпадает не всегда», – вспоминает артист.

Уже завтра, шестого мая, Фарходжон Камолов исполнит партию Ванечки в балете-сказке для всей семьи «Приключения доктора Айболита».

Фото Антона Голубева

«Конечно, я знаком со сказками Чуковского, но балет по мотивам произведений этого писателя ранее никогда не встречал. Ванечка – совершенно новая партия для меня, новая атмосфера. Самые искренние и честные зрители – это дети. Они все знают и видят фальшь. Надеюсь, мне удастся прочувствовать образ героя и верно передать его на сцене», – отмечает исполнитель.

В следующий раз артист выйдет на сцену театра 17 мая в балете «Жизель».

Фото Антона Голубева

Напоминаем, на все события театра действует Пушкинская карта.

 

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки
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02.05.2023 15:39

В челябинском сквере Чингиза Айтматова представители киргизских диаспор со всей России посадили сосны

02.05.2023 15:08

В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток

02.05.2023 14:35

Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной

02.05.2023 14:21

Консультация юриста: как оценить профессиональный риск

02.05.2023 14:19

Заседание Заксобрания Челябинской области перенесено на 11 мая

02.05.2023 13:08

Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года

02.05.2023 12:33

Карагайская лиственница может стать главным деревом России

02.05.2023 12:11

На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено

02.05.2023 12:05

Челябинская область, благодаря опережающему финансированию, поставит дорожный рекорд

02.05.2023 12:02

Изменена дата празднования Дня молодежи в России

02.05.2023 11:29

Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске

02.05.2023 11:12

В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек

02.05.2023 10:59

Челябинцы жаловались: «Дышать просто нечем»

02.05.2023 10:54

Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая